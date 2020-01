SiCrystal, société du groupe ROHM, et STMicroelectronics annoncent la signature d’un accord pluriannuel portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium

Cet accord renforcera la flexibilité industrielle et soutiendra l’expansion commerciale des produits en carbure de silicium (SiC) dans les applications automobiles et industrielles

Kyoto (Japon) et Genève (Suisse), le 15 janvier 2020 - ROHM (TSE : 6963) et STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium (SiC) avec SiCrystal, société du groupe ROHM ayant une part importante du marché des plaquettes SiC en Europe. Selon les termes de cet accord, SiCrystal fournira à STMicroelectronics des plaquettes SiC réalisées en technologies avancées de 150 mm pour un montant supérieur à 120 millions de dollars durant cette période marquée par une augmentation de la demande pour les circuits de puissance à base de carbure de silicium.

« Ce nouvel accord à long terme concernant l’approvisionnement en substrats SiC vient s’ajouter aux capacités externes que nous avons déjà sécurisées, ainsi qu’à nos capacités internes qui montent en puissance. Cela permettra à ST d’augmenter le volume et d’équilibrer les sources d’approvisionnement des plaquettes dont nous aurons besoin pour répondre au fort accroissement de la demande de nos clients pour leurs programmes automobiles et industriels au cours des prochaines années », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

« SiCrystal, société du groupe ROHM, est l’un des leaders sur le marché du carbure de silicium et fabrique des plaquettes en SiC depuis de nombreuses années. Nous sommes très heureux de conclure cet accord d’approvisionnement avec STMicroelectronics, un client de longue date. Nous continuerons d’aider notre partenaire à étendre ses activités dans le domaine du carbure de silicium en augmentant de façon continue les quantités de plaquettes fournies et en assurant en permanence une qualité fiable », a déclaré Dr. Robert Eckstein, Président et CEO de SiCrystal, société du groupe ROHM.

L’adoption de solutions de puissance avec du carbure de silicium s’accélère à la fois sur les marchés de l’automobile et de l’industriel. Par cet accord, les deux sociétés contribueront à généraliser l’utilisation du carbure de silicium sur ces marchés.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2018, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,66 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com .

À propos de ROHM

Fondée en 1958, la société ROHM fournit des semiconducteurs LSI et discrets qui présentent un niveau exceptionnel de qualité et de fiabilité à un large éventail de marchés (automobile, industrie et électronique grand public, notamment) par l’intermédiaire de son réseau mondial de développement et de ventes.

Dans le domaine de la puissance analogique, ROHM propose une solution adaptée à chaque application avec des circuits de puissance tels que des circuits de commande en SiC afin de maximiser leurs performances, ainsi que des composants périphériques (transistors, diodes et résistances).

Pour de plus amples informations : www.rohm.com .

À propos de SiCrystal

SiCrystal, société du groupe ROHM, est l’un des leaders mondiaux sur le marché des plaquettes en carbure de silicium monocristallin. Les substrats semiconducteurs avancés de SiCrystal constituent la base de l’utilisation haute efficacité de l’énergie électrique dans les véhicules électriques, les stations de charge rapide, les énergies renouvelables, ainsi que dans différents domaines d’application industriels.

Pour de plus amples informations : www.sicrystal.de .

STMicroelectronics

CONTACT PRESSE :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06. 75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

RELATIONS INVESTISSEURS :

Céline Berthier

Group VP, Investor Relations

Tel : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

ROHM/SiCrystal

Division Communication Corporate

Tatsuhide Goto

press@rohm.co.jp

Pièce jointe