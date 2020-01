Täna, 15. jaanuaril 2020 on meedias ilmunud info AS Merko Ehitus kontserni kuuluva Läti tütarettevõtte SIA Merksi plaanidest, mis puudutavad kinnisvaraarendusi Riias (BNS: „ Merko Läti tütar investeerib kinnisvaraprojektidesse 260 miljonit “, Postimees: „ Merko investeerib Riia saartele veerand miljardit “, Latvijas Sabiedriskie Mediji: „Merks planeerib Zakusala ja Lucavsala arendustesse investeerida enam kui 260 miljonit eurot“ (originaal: „ «Merks» plāno Zaķusalas un Lucavsalas attīstībā ieguldīt vairāk nekā 260 miljonus eiro “)).

Selgitame, et artiklites toodud arendus- ning investeerimismahud on esialgsed ja hinnangulised ning võivad ajas muutuda. Merko Ehitus annab arenduste tegelikest mahtudest ning ajakavast teada börsiteadete vahendusel, kui vastavad otsused on langetatud ning arendustöödega alustatakse.

