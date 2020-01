Flügger group A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 foretaget følgende indberetninger til Finanstilsynet.

Navn SUS 2013 ApS Stilling/titel Nærtstående til direktør i Flügger group A/S, Ulf Schnack Første indberetning/ændring Første indberetning Udsteder navn Flügger group A/S LEI-kode 5493008AHEOXL9ETQO38 Instrumenttypen

Identifikationskode B-aktier

DK0010218189 FLUG-B Transaktionens art Køb Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) +100.000 stk. Transaktionsværdi 30.900.000 kr. Dato for transaktionen 15. januar 2020 Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen



Navn Ulf Schnack Stilling/titel Direktør i Flügger group A/S Første indberetning/ændring Første indberetning Udsteder navn Flügger group A/S LEI-kode 5493008AHEOXL9ETQO38 Instrumenttypen

Identifikationskode B-aktier

DK0010218189 FLUG-B Transaktionens art Salg Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) -100.000 stk. Transaktionsværdi 30.900.000 kr. Dato for transaktionen 15. januar 2020 Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

Baggrund

Ulf Schnack har oplyst, at ovenstående transaktion gennemføres for at samle en større del af Ulf Schnacks eksisterende beholdning af Flügger-aktier i holdingselskabet SUS 2013 ApS. Transaktionen er en del af et løbende generationsskifte fra Ulf Schnack til Sune Schnack (far og søn).

Ulf og Sune Schnack ejer i forvejen Flügger-aktier via det fælles holdingselskab SUS 2013 ApS, som kontrolleres af Ulf Schnack. Transaktionerne ændrer ikke på Ulf og Sune Schnacks samlede ejerskab i Flügger group A/S og de medfører ingen ændringer i driften heraf.

Med venlig hilsen

Flügger group A/S

Torben Schwaner Dehlholm

Group General Counsel









