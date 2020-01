NEW YORK, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ces chefs de file mondiaux de la 5G ont créé ensemble un forum unique en son genre pour accélérer le déploiement de la technologie 5G et des solutions d’informatique en périphérie de réseau mobile dans le monde entier. Les membres du 5G Future Forum travailleront de concert pour établir des spécifications liées à la 5G exploitables dans un ensemble de régions clés, dont le continent américain, la région de l’Asie-Pacifique et l’Europe. Les membres fondateurs du forum sont América Móvil, KT, Rogers, Telstra, Verizon et Vodafone.



La 5G et l'informatique en périphérie de réseau mobile permettent de diminuer le temps de latence des réseaux destinés aux appareils mobiles et connectés tout en améliorant le débit de transmission des données, la fiabilité, l'efficacité énergétique et la sécurité. Grâce à cette technologie, des organismes du monde entier sont en mesure d’offrir aux particuliers et aux entreprises une large gamme d’applications transformatrices qui peuvent servir à l’apprentissage machine en périphérie, aux équipements industriels autonomes, aux voitures et aux villes intelligentes, à l’Internet des objets (IdO), à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, entre autres.

Les membres du 5G Future Forum chercheront à définir des caractéristiques uniformes exploitables au-delà des frontières pour que les développeurs et les multinationales puissent mettre sur le marché plus rapidement leurs solutions fondées sur la 5G. En outre, les participants au forum ouvriront des marchés publics et privés afin de rendre la technologie 5G plus accessible aux développeurs et aux clients, et de partager des pratiques exemplaires générales relatives au déploiement de la technologie.

« La technologie 5G est un catalyseur clé de la prochaine révolution industrielle mondiale, qui transformera notre façon de vivre et de travailler. Les spécialistes de cette technologie de partout dans le monde doivent absolument travailler en partenariat pour offrir à leurs clients une expérience des plus positives », a indiqué Hans Vestberg, président et chef de la direction, Verizon. « Nous sommes fiers de nous joindre aux autres chefs de file de la 5G en vue de libérer le potentiel des applications et des solutions qui transformeront le monde grâce aux vitesses élevées, à la grande fiabilité, à la sécurité améliorée et au temps de latence réduit offerts par la 5G. »

« La 5G est une technologie puissante sans précédent, a déclaré Daniel Hajj, chef de la direction à América Móvil. Avec ce forum, nous allons créer une plateforme commune qui permettra de développer un écosystème mondial d'applications pour exploiter le plein potentiel de la 5G en vue de participer à la transformation de nos sociétés et de nos économies, réaffirmant ainsi notre engagement envers la satisfaction des clients. »

« En vertu de ce partenariat, l’infrastructure de la 5G nous permettra d’offrir à nos clients des services continus aux meilleurs prix possible et servira de plateforme d’informatique en périphérie pour que les développeurs déploient leurs solutions partout dans le monde », a déclaré Hongbeom Jeon, chef de la direction de la Technologie, KT.

« Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec d’autres chefs de file du monde afin de développer les solutions et la technologie qui offriront à nos clients le meilleur de la 5G », a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers Communications. Nos investissements sont essentiels pour jeter les bases de la 5G et assurer l’avenir de l’économie numérique du Canada pour le grand public et les entreprises dans l’ensemble du pays. »

Nikos Katinakis, haut dirigeant responsable des TI et des réseaux à Telstra, a salué l’initiative, qui reconnaît Telstra parmi les chefs de file mondiaux dans le domaine de la technologie 5G. « Les entreprises de télécommunications sont en position de force lorsqu’il s’agit de permettre à leurs clients de profiter du monde de possibilités offertes par la 5G. Nous sommes fiers de côtoyer ces chefs de file mondiaux du domaine de la 5G et de contribuer, en y mettant à profit notre expérience, nos capacités et notre leadership en matière de technologie 5G, au lancement d’initiatives qui visent à faire de l’informatique en périphérie, une réalité. »

« En rassemblant des chefs de file mondiaux de la 5G, ce forum marque une étape importante vers un fonctionnement harmonieux de l’informatique en périphérie pour nos clients », a indiqué Vinod Kumar, chef de la direction, Vodafone Business. « Grâce aux nouvelles spécifications, nous pourrons offrir des services homogènes partout dans le monde et prendre en charge les appareils lorsque les utilisateurs se déplaceront d’un pays à l’autre. La technologie 5G ouvre les portes à toute une panoplie de nouvelles solutions et de nouveaux modèles d’affaires. Nous sommes très heureux de jouer un rôle dans la concrétisation de ces possibilités. »

À propos de América Móvil

América Móvil est le chef de file des fournisseurs de services de télécommunication intégrés en Amérique latine. Par le biais de notre plateforme intégrée de solutions de télécommunications de classe mondiale, nous offrons un éventail de services à valeur ajoutée et de solutions de communication évoluée à nos clients dans 25 pays d'Amérique et d'Europe. Au 30 septembre 2019, l'entreprise comptait 363 millions de lignes d'accès ainsi que 278,7 millions d’abonnés sans-fil et 84,3 millions d'unités génératrices de revenus fixes (lignes fixes, accès à large bande et télévision payante). Détails au www.americamovil.com

À propos de KT CORP. (KRX : 030200, NYSE : KT)

Institué de nouveau en 1981 en vertu de la Loi sur les télécommunications coréenne, KT Corporation est le plus grand fournisseur de services de télécommunications du pays et ouvre l’ère des innovations dans le pays le plus connecté du monde. Cette entreprise mène la quatrième révolution industrielle au moyen d’un réseau filaire et sans-fil haute vitesse et de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Le 3 avril 2019, KT a lancé le premier réseau 5G commercial national du monde, après avoir fait la démonstration réussie de ses services au cours du premier essai mondial de la 5G effectué lors des Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang en février 2018. Cette nouvelle étape franchie par KT est le fruit de ses efforts continus en vue d’offrir des produits et des services essentiels et de devenir l’entreprise numéro un dans le domaine des TIC, ainsi que l’entreprise la plus aimée du public.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

À propos de Telstra

Telstra est l’entreprise dominante du secteur des télécommunications et de la technologie en Australie. Elle offre une gamme complète de services de communication et évolue dans tous les marchés de télécommunications. En Australie, nous offrons nos services mobiles à 18,3 millions d’utilisateurs, nos services de données fixes individuels ou groupés à 3,7 millions d’utilisateurs et nos services de transmission de la voix fixes et individuels à 1,4 million d’utilisateurs. www.telstra.com.au

À propos de Verizon

Créée le 30 juin 2000, Verizon Communications Inc. fête sa vingtième année au titre de fournisseur de produits et services de communications, d’information et de divertissement de rang mondial. Ses actions sont inscrites à la Bourse de New York (NYSE) et au marché Nasdaq sous le symbole VZ. Son siège social est situé à New York, mais sa présence s’est établie partout dans le monde. Verizon a généré des revenus qui s’élèvent à 130,9 milliards de dollars en 2018. L’entreprise offre des services et des solutions de transmission de la voix, de données et de vidéos par l’intermédiaire de ses réseaux et de ses plateformes primés, tout en répondant aux attentes de ses clients en matière de mobilité et de fiabilité en ce qui concerne la connectivité, la sécurité et le contrôle du réseau. Vous trouverez des communiqués de presse, des nouvelles, les coordonnées de personnes-ressources pour les médias et d’autres ressources au www.verizon.com/about/news/ .

À propos de Vodafone Group

Vodafone Group est l’un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications et l’une des plus importantes entreprises de technologie du monde. Affichant une vaste expérience dans le domaine de la connectivité, de la convergence et de l’Internet des objets, elle fait partie des chefs de file du secteur des services financiers mobiles et de la transformation numérique sur les marchés émergents.

Vodafone exerce des activités liées au service sans-fil dans 24 pays, s’associe à des exploitants de réseau sans-fil dans 41 pays de plus et exerce des activités liées aux services à large bande fixe dans 19 marchés. Au 30 septembre 2019, Vodafone Group comptait environ 625 millions de clients pour ses services mobiles, 27 millions de clients pour ses services à large bande fixe et 22 millions de clients pour ses services de télévision. Ces chiffres prennent en compte tous les clients des coentreprises et des entreprises associées à Vodafone. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.vodafone.com

