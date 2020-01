Début du déploiement aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal



Partenaire canadien exclusif au sein du forum mondial 5G avec Verizon, Vodafone, Telstra, KT Corp et América Móvil

Un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars dans la technologie 5G placera le Canada à la tête de l’économie numérique mondiale

TORONTO, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé qu’elle amorce le déploiement du premier réseau 5G au Canada aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal afin d’être prête à mesure que les appareils 5G arriveront sur le marché cette année. Le réseau 5G de Rogers couvrira 20 autres marchés d’ici la fin de l’année. Rogers a également annoncé qu’elle est le seul membre canadien au sein du 5G Future Forum, premier forum sur la 5G et l’informatique en périphérie de réseau mobile, qui comprend Verizon, Vodafone, Telstra, KT, et América Móvil.

« La 5G est la plus grande évolution technologique depuis le lancement du sans-fil au Canada. Nous faisons les bons investissements, établissons les bons partenariats et déployons la bonne technologie pour offrir aux Canadiens le meilleur de la 5G, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers Communications. En plus de faire progresser les entreprises, cette technologie contribuera à l’essor d’industries entières et propulsera l’avenir numérique du Canada. Après avoir été les premiers à offrir des services sans-fil il y a 35 ans, nous voilà aujourd’hui les premiers à offrir cette technologie novatrice aux clients et aux entreprises sur le seul réseau national du Canada. »

Le réseau 5G de Rogers utilise actuellement le spectre de 2,5 GHz aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal, puis passera au spectre 5G de 600 MHz plus tard cette année. Le spectre de 600 MHz convient parfaitement à la transmission sans fil de données sur de longues distances et à travers les bâtiments aux matériaux denses, créant ainsi une couverture plus uniforme et de meilleure qualité dans les régions éloignées comme dans les villes intelligentes. De plus, au cours des prochaines années, Rogers commencera à déployer le spectre de 3,5 GHz et le partage dynamique de spectre, ce qui permettra d’employer également pour la 5G le spectre actuellement utilisé pour la 4G. Rogers procédera également à la mise en service du réseau 5G au Rogers Centre, au Scotiabank Arena et au Rogers Arena afin d’améliorer la future expérience des spectateurs pendant les matchs à mesure que de nouvelles applications et innovations feront leur apparition.

La technologie 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations précédentes de la technologie sans-fil. Les appels mobiles ont vu le jour avec la 5G, la messagerie texte avec la 2G, les courriels et la navigation sur Internet avec la 3G et les vitesses plus rapides et l’économie sur demande avec la 4G. Au cours des prochaines années, la 5G transformera les entreprises et les industries grâce à une vitesse et à une capacité accrues, à une utilisation plus efficace du spectre, au prolongement de la durée de vie de la pile et à une latence moindre. La 5G permettra également d’assurer la prise en charge d’une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent un accès quasi instantané pour des applications dans des secteurs tels que la réalité augmentée et virtuelle, les communautés intelligentes, les soins de santé à distance, la robotique et les véhicules autonomes.

L’investissement est l’essence même des réseaux sans-fil. Depuis 1985, Rogers a investi 9 milliards de dollars dans les licences de spectres et plus de 30 milliards de dollars au total dans ses réseaux sans-fil. Ces investissements ont permis aux Canadiens de profiter de réseaux sans-fil se situant au troisième rang mondial en matière de rapidité et offrant une vitesse deux fois plus rapide que celle offerte aux États-Unis avec une couverture LTE rejoignant 99 pour cent des Canadiens. Cette réussite n’aurait pas été possible sans l’environnement réglementaire approprié qui appuie une approche axée sur l’investissement. La course à la technologie 5G ne nous oppose pas à d’autres sociétés, mais plutôt à d’autres pays, et c’est pourquoi les investissements et les politiques publiques adéquats sont essentiels à l’économie numérique du Canada et à sa capacité concurrentielle à l’échelle mondiale.

Rogers et son partenaire Ericsson, fournisseur de choix de la 5G en Amérique du Nord, stimulent et densifient le réseau de confiance au pays grâce aux technologies 4.5G et 5G. Rogers fait équipe avec Ericsson depuis le lancement de ses services sans-fil en 1985. Afin que les clients puissent tirer le meilleur parti de cette nouvelle technologie, les services 5G de Rogers seront disponibles exclusivement avec les forfaits Infini de Rogers, avec données illimitées et sans frais d’utilisation excédentaire.



« La 5G n’est pas qu’une nouvelle génération. Il s’agit d’une technologie mondiale qui nécessite un développement local afin d’offrir aux Canadiens les meilleurs avantages sur les plans social et économique , a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Dans le cadre de notre programme pluriannuel, nous investirons dans notre réseau sans-fil et travaillerons avec d’autres chefs de file afin d’offrir des occasions novatrices aux entreprises et aux particuliers du Canada. »

Rogers a conclu des partenariats canadiens stratégiques d’importance en matière de recherche, d’incubation et de commercialisation de la technologie et des applications 5G conçues au Canada. Parmi eux, on compte la recherche et le développement menés en collaboration avec l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de Waterloo ainsi que le laboratoire d’incubation piloté conjointement avec Communitech. Rogers coopère également avec le gouvernement et l’industrie dans le cadre du projet Cybersecure Catalyst mené en partenariat avec l’Université Ryerson et dans celui du projet 5G ENCQOR. À l’échelle internationale, Rogers est l’un des membres fondateurs du nouveau 5G Future Forum, qui créera un cadre commun pour les mises en application 5G appuyées par l’informatique en périphérie de réseau mobile dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe.

