紐約, Jan. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 12 月 17 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Trulieve Cannabis Corp. (OTCQX: TCNNF) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 28 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=trulieve-cannabis-corp&id=2145 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756），或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=trulieve-cannabis-corp&id=2145 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略以下內容：(1) Trulieve 高估了其生物資產的溢利；(2) 因此，Trulieve 的報告毛利被誇大；(3) Trulieve 與被告 Rivers 的丈夫參與一項非公開關聯方物業銷售；(4) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均屬虛假和誤導，和/或缺乏合理依據。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。