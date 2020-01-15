紐約, Jan. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2017 年 10 月 26 日至 2019 年 8 月 8 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) 股票的股票持有人提起集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 24 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=mattel-inc&id=2143 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=mattel-inc&id=2143 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略以下內容：(1) Mattel 內部披露和財務控制體系並不完善；(2) Mattel 需要修改在其 10-K 表格上的 2018 年度報告，以重述公司 2017 年第三和第四季的財務業績；(3) 基於上述原因，被告關於其業務和營運的陳述在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。