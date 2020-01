„Novaturo“ apyvarta 2019 m. gruodžio mėnesį siekė 9,1 mln. eurų ir buvo 16 proc. mažesnė nei atitinkamu metu pernai. Bendra šių metų sausio-gruodžio mėnesių apyvarta pasiekė 179,8 mln. eurų ir buvo vos mažesnė (1 proc.) nei tuo pat laikotarpiu pernai.

Per gruodį „Novaturas“ aptarnavo 11,2 tūkstančių klientų – 25 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-gruodžio mėnesius bendrovė aptarnavo 293 598 klientus, 4 proc. mažiau per pernai.

Bendrovė pažymi, kad žiemos sezonas Baltijos šalių turizmo rinkoje yra mažiausiai intensyvus, ypač mažais klientų srautais visuomet pasižymi gruodžio, sausio mėnesiai. Atsižvelgdama į šias tendencijas, „Novaturo“ grupė mažesnio intensyvumo periodu fokusuojasi ne į didesnius klientų srautus, bet į geresnį pardavimų pelningumą. Mažesnės žiemos periodo apimtys, palyginus su pernai metų rezultatais, bendrovės buvo suplanuotos iš anksto.

Bendrovė pastebi, kad verslo rezultatams teigiamą įtaką daro ir besikeičiantys klientų įpročiai įsigyti atostogas iš anksto. Šiemet rekordiškai anksti (nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. pradžios) pradėjusi išankstinius 2020 m. vasaros atostogų sezono pardavimus, bendrovė fiksavo teigiamas klientų reakcijas ir ženklų išankstinių pardavimų augimą, palyginus su pernai metais, kuris suteikia tvirtą pagrindą ateinančiam periodui.





