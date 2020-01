CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI AUX FIN DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

SASKATOON, Saskatchewan, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG LTD. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), Gespeg , annonce que, suite à l'évaluation de la région, elle a augmenté sa position au nord-ouest de la municipalité de Chandler en jalonnant 137 claims supplémentaires. Le projet, connu sous le nom de Projet Cuivre Natif, est maintenant composé de 156 claims répartis en 4 secteurs Cuivre Natif Sud, Nord-Ouest, Nord-Est et Central et comporte cinq (5) indices connus:

Ruisseau Bleu,

T.Nelson 1 et 2,

Rivière St-Jean Sud,

Route 102 S-W et

Jean-Baptiste Beaudin. (Projet Cuivre Natif Figure1).

Le projet fait partie du synclinal du Mont Alexandre, associé à un important horizon d'horizon volcanique métallotect du membre du lac McKay, situé dans la ceinture de roches vertes présente dans la péninsule gaspésienne. Le membre du lac McKay est situé au bas de la formation de West Point et est associé à un assemblage de matériaux volcanoclastiques, de conglomérats et de grès avec quelques laves intercalées mineures. Ce type d’horizon volcanique est connu pour générer de multiples zones de cuivre minéralisé. La ceinture de roches vertes a déjà montré 9 indicateurs dans la région, il apparaît que le modèle évident pour ces types de minéralisation est le modèle de cuivre natif de la péninsule de Keweenaw.

Gespeg signale également que, à la suite d'un examen géologique détaillé et continu, la société a également augmenté sa position sur le projet Davidson (voir le communiqué de presse du 3 octobre 2019) à 29 claims au total, situés au sud de l'ancienne mine productrice Icon Mine. Lorsqu'elle était opérationnelle, la mine Icon a produit 1 616 567 t à 3,07% Cu. La propriété est adjacente à la route 167 au nord-est de Chibougamau et possède trois (3) indicateurs de cuivre connus:

Clero,

Blondeau, et

Bouzan-Cuivre, (Projet Davidson Figure2)

M. Sylvain Laberge, président et chef de la direction de Gespeg, déclare: «Nous sommes heureux d'augmenter notre position dans ces nouveaux projets. Cela renforce notre mandat et notre objectif d'explorer des régions sous-explorées».

À propos de Gespeg Resources Inc.: Gespeg est une société d'exploration minière spécialisée dans les métaux stratégiques et énergétiques et les régions sous-explorées «Gaspé, Chibougamau Québec». Avec une équipe de gestion dédiée, l’objectif de la Société est de créer de la valeur pour les actionnaires par la découverte de nouveaux gisements.

Bernard-Olivier Martel, P. Geo, directeur de l'exploration de la société, est une personne qualifiée (tel que ce terme est défini dans la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers) et a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans le présent document. communiqué de presse.

Pour information:

Sylvain Laberge

Président et CEO

514.702.9841

Slaberge@gespegcopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Gespeg, y compris le rapport annuel, ou les documents que Gespeg dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6df2e951-9b52-4359-b53e-88615d712e2c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6adce88c-0ac1-44da-9157-1c10a00e8499/fr