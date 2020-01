Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 janvier 2020

Renforcement de la trajectoire du chiffre d’affaires au T1

Accroissement soutenu du carnet de commandes

Confirmation des perspectives de forte croissance N et N+1

En milliers d’euros CA T1 2018/2019 CA T1 2017/2018 Variation en % BATEAUX 15 625 14 281 9.4 % Brokerage et divers 470 946 ns Ventes de reprises (occasion) 50 335 ns Bateaux neufs 15 105 13 000 16.2 % SERVICES 890 1 043 - 14.7 % TOTAL 16 515 15 324 + 7.8 %

CATANA GROUP poursuit sa dynamique de croissance et enregistre sur le T1 un chiffre d’affaires solide de 16.5 M€ en hausse de 7.8 % par rapport à 2018/2019. Cette activité ne tient pas encore compte des facturations des nouveaux BALI 4.8 et BALI CATSPACE dont le carnet de commandes actuel confirme qu’ils seront des moteurs essentiels de la forte croissance de l’exercice.

Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l’activité centrale de CATANA GROUP et représentent 91 % de l’activité du Groupe sur ce premier trimestre 2019/2020.

Dans un marché des catamarans de croisière toujours très dynamique, et forte de l’exceptionnelle dynamique de la gamme BALI, la facturation de bateaux neufs de CATANA GROUP s’établit ainsi à 15.1 M€ contre 13.0 M€ au premier trimestre 2018/2019, soit une croissance de 16.2 %.

CATANA GROUP confirme ainsi sa trajectoire de croissance alors qu’elle ne dispose pas encore des deux nouveautés phares de l’exercice (BALI 4.8 et BALI CATSPACE). Les productions de séries de ces deux modèles, et donc les premières facturations, n’interviendront que sur le second semestre de l’exercice en cours.

Bien que n’ayant pas encore été présentés au public, le carnet de commandes de ces deux nouveaux modèles traduit déjà un énorme succès. Il est ainsi d’ores et déjà acquis qu’ils apporteront plus de 30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire au Groupe sur cet exercice 2019/2020 concentré sur le second semestre.

Un nouveau rebond du carnet de commandes qui confirme les perspectives de forte croissance pour 2020 et 2021

Après avoir réussi à pénétrer le cœur du marché des catamarans de croisière, grâce aux succès sans précédent des trois premiers modèles de la gamme BALI (BALI 4.1, BALI 4.3, BALI 4.5), le Groupe a amorcé une importante phase d’accélération au cours de l’exercice dernier :

En lançant avec succès les nouveaux BALI 5.4 et le BALI 4.3 MOTORYACHT sur l’exercice 2018/2019 ;



En annonçant l’arrivée pour l’exercice 2019/2020 des nouveaux BALI 4.8 et CATSPACE puis des BALI 4.6 et CATSPACE MOTORYACHT pour 2020/2021.

Cette accélération de la dynamique s’est ainsi rapidement matérialisée dans un carnet de commandes qui n’a cessé de croître au cours des derniers mois. Ainsi, le Groupe annonçait déjà début décembre un carnet de commandes de 125 M€ contre 70 M€ un an plus tôt.

Après les retombées des derniers salons internationaux récents, et avant le salon de Düsseldorf de fin janvier (1er salon nautique européen), le carnet de commandes connait aujourd’hui un nouveau rebond et s’établit à 140 M€ (plus de deux fois le CA bateaux neufs de 2018/2019) répartis de la manière suivante :

86 M€ pour 2019/2020 (incluant les 15.1 M€ de facturation du premier trimestre),

54 M€ pour l’exercice 2020/2021.

L’activité de ce premier trimestre, renforcée par l’augmentation significative du carnet de commandes, assure pour CATANA GROUP le maintien d’une trajectoire de forte croissance, aussi bien sur l’exercice en cours que le suivant. Le Groupe confirme ainsi sa prévision d’un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 100 M€ pour 2019/2020, soit une croissance supérieure à 30 %.

