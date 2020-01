BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited a le plaisir d'annoncer le lancement de la tablette renforcée Mesa® 3 . S'appuyant sur le succès de la Mesa 2, la Mesa 3 est la prochaine évolution de l'informatique portative renforcée et de la collecte de données.



Offrant une augmentation des performances dans tous les domaines, la Mesa 3 est soutenue par la promesse d'assistance et de durabilité de classe mondiale de Juniper Systems. La Mesa 3 est maintenant disponible et expédiée dans le monde entier.

« La Mesa 2 était pour nous un nouveau facteur de forme et était notre premier appareil entièrement sous Windows 10 », a déclaré Jeff Delatore, chef de produit chez Mesa. « Nous avons conservé ce même facteur de forme, mais la Mesa 3 se distingue par ce qu'elle contient ».

Le nouveau processeur quadricœur Intel® Pentium® de la Mesa 3 offre la vitesse et la flexibilité dont les ingénieurs et spécialistes de terrain ont besoin pour exécuter des applications intensives pour le processeur. Elle offre également une énorme augmentation de la mémoire système (RAM), la doublant à 8 Go par rapport à la Mesa 2. Cela offre une capacité, une vitesse et un stockage des données plus importants pour les tâches exigeantes, les grandes feuilles de calcul et les programmes multiples exécutés simultanément. Le système d'exploitation Microsoft® Windows 10 permet aux organisations et aux professionnels d'accéder aux données, aux cartes, aux systèmes de cartographie et aux bibliothèques de logiciels de bureau nécessaires pour mener à bien leur travail. La tablette est équipée d'une batterie remplaçable à chaud avec une autonomie de 8 à 10 heures sur une seule charge.

Tout comme la Mesa 2, la Mesa 3 offre un indice de protection IP68 et a passé les tests MIL-STD-810G, ce qui la rend étanche aux liquides, à la poussière et résistante aux chocs, garantissant la protection des données même dans les environnements les plus difficiles.

« Nos tests de durabilité internes rigoureux garantissent que la Mesa 3 est Juniper Rugged™, supportant et continuant de fonctionner dans des conditions plus qu'extrêmes », a déclaré Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « Nous testons nos appareils en fonction des environnements exigeants dans lesquels nos clients travaillent quotidiennement. Il ne s'agit pas d'une tablette grand public dans un boîtier rigide. Le boîtier est l'appareil et il a été conçu à partir de rien dans ce but. »

Utilisés dans diverses industries, les enregistreurs de données et les tablettes renforcés de Juniper Systems offrent une qualité et une assistance produit inégalées. La Mesa 3 perpétue cette tradition et offre un PC renforcé aux mains de son utilisateur. La Mesa 2 est toujours disponible et reste une excellente option pour les organisations et les personnes dont les tâches informatiques ne nécessitent pas la puissance de traitement supplémentaire fournie par la Mesa 3.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web et sur le blog de Juniper Systems.

À propos de Juniper Systems Limited

Basée à Logan (Utah, États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'ordinateurs portables ultra-renforcés et fournit des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l’industrie, des ressources naturelles, des services publics et militaire.

Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales.

