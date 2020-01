NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 16.1.2020 klo 8.00

NoHo Partners lunastaa 25 miljoonan euron hybridilainansa

NoHo Partners Oyj ilmoittaa lunastavansa 29.3.2019 liikkeeseen lasketun 25 miljoonan euron hybridilainan (ISIN: FI4000375258). Lunastus suoritetaan 17.2.2020 hybridilainan ehtojen kohdan 7.3 (Disposal Event) mukaisesti lunastushinnalla, joka on 102 prosenttia pääoman määrästä lisättynä kertyneillä koroilla.

VMP Oyj:n (“VMP”) ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.8.2019 NoHo Partners Oyj:n (”NoHo Partners”) tytäryhtiön Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n (”Smile”) osakekannan ostamisen (”Järjestely” tai ”Yhdistyminen”) osakevastiketta vastaan. Järjestelyn täytäntöönpanon ehdot ovat toteutuneet ja Järjestely toteutettiin 23.8.2019. NoHo Partners tiedotti Järjestelystä 5.7.2019. VMP:stä ja Smilesta (”Yhdistynyt yhtiö”) tuli NoHo Partnersin osakkuusyhtiö ja NoHo Partnersista tuli Yhdistyneen yhtiön suurin osakkeenomistaja 30,27 prosentin omistusosuudella. Smilesta tuli vastaavasti VMP:n tytäryhtiö, ja täten hybridilainan ehtojen kohdan 7.3 mukainen Disposal Event on tapahtunut. Tätä nykyä Yhdistynyt yhtiö toimii nimellä Eezy Oyj.



- Saavutimme liiketoimintamme kannattavuudessa merkittävän käänteen viime vuonna. Vahvistunut rahoitusasemamme mahdollistaa keväällä otetun hybridilainan takaisinmaksun etuajassa ja edullisempien rahoitusfasiliteettien hyödyntämisen jatkossa. Hybridilainan avulla otimme keväällä 2019 lisäajan parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi Smile-järjestelylle. Järjestelyn myötä korollinen velkamme väheni noin 33 miljoonaa euroa, ja tänä päivänä omistuksemme uudessa Eezy-yhtiössä on noussut jo yli 50 miljoonan euron arvoiseksi. Hybridilainalla toteutimme myös tarjolla olleen Norjan markkinan yritysostokokonaisuuden, joka on viime vuoden toteutuneiden lukujen perusteella osoittautunut erittäin tuottavaksi investoinniksi myös tulevaisuutta ajatellen. Hybridilainan käyttö on siis kasvattanut merkittävästi omistaja-arvoa, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.



Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton, ja se annetaan laskenta-asiamiehelle (Calculation Agent) ja hybridilainan haltijoille hybridilainan ehtojen mukaisesti.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijoilla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, kuten oikeutta äänestää yhtiökokouksissa, eikä hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

