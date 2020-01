Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu des entreprises, et Solocal, 1er acteur français du marketing digital, signent un partenariat de 4 ans dans le domaine de l’IA. Les algorithmes de Machine Learning de Sidetrade permettront à Solocal de digitaliser et d’automatiser la relation financière qu’elle entretient avec ses 399 000 clients et optimiser le recouvrement de ses créances.

Utiliser l’IA pour démultiplier l’efficacité opérationnelle

Lancé en 2017, le projet de transformation de Solocal, baptisé « Solocal2020 », porte une nouvelle ambition : devenir l’un des champions du digital en France. « Pour concrétiser ces transformations, la priorité a été d’investir dans des missions opérationnelles à forte valeur ajoutée, fondées sur des processus structurés, optimisés et automatisés, reposant sur des modes de travail orientés client » indique Eric Boustouller, Directeur général de Solocal. « Par ce partenariat, notre département financier s’inscrit pleinement dans une démarche volontariste de tirer parti des dernières évolutions technologies notamment dans le domaine de l’Intelligence Artificielle. Compte-tenu des enjeux significatifs liés à une bonne gestion de la relation financière qu’elle entretient avec ses clients, nous nous devions de démultiplier l’efficacité opérationnelle de nos équipes face aux immenses volumes de données à gérer. C’est dans ce contexte que nous avons choisi Sidetrade pour nous accompagner dans cette transformation. »

Un partenariat visant à libérer plus de cash-flow

Mature en termes de gestion du poste clients, le leader de la publicité et du marketing digital local doit aujourd’hui répondre à de nouveaux enjeux stratégiques au niveau de la direction financière. Celle-ci fait face à deux enjeux : digitaliser, optimiser et fluidifier la relation financière avec près de 399 000 clients et renforcer la collaboration entre les équipes financières et les autres départements de l’entreprise pour gérer efficacement les litiges ou les réclamations.

« Avec Sidetrade, nous avons fait le choix d’une technologie d’Intelligence Artificielle robuste et éprouvée qui va démultiplier la productivité de nos équipes tout en améliorant l’expérience client » précise Olivier Regnard, Directeur Administratif et Financier de Solocal. « Ce partenariat avec Sidetrade doit nous permettre d’améliorer notre recouvrement, réduire le volume des impayés et enfin digitaliser le parcours client jusqu’au paiement ».

« Nous sommes très fiers d’accompagner la nouvelle équipe de direction de Solocal dans son ambitieux programme de transformation, et de contribuer à travers ce partenariat, à fédérer les équipes autour d’un projet de croissance », a déclaré Olivier Novasque, président directeur-général de Sidetrade.

Aimie, accélérateur de performance pour les équipes

A travers sa solution AI Financials, Sidetrade offre une vision partagée à 360° du client et garantit la fluidité de la collaboration des différents acteurs de l’entreprise impliqués dans le processus Order-to-Cash. Aimie, l’Intelligence Artificielle de Sidetrade, analyse plus de 230 millions d’expériences de paiement présentes dans son Cloud, et recommande les meilleures stratégies de relance à mettre en place vis-à-vis des débiteurs du client. Quotidiennement, l’IA de Sidetrade priorise et recommande les meilleures actions de relance à réaliser soit par les équipes, soit de manière totalement automatisée en sélectionnant le meilleur moment et le meilleur canal de diffusion. Les actions recommandées par Aimie sont en moyenne 53% plus efficaces en termes de paiement dans les 5 jours que celles paramétrées de manière traditionnelle par les humains. De plus, Aimie diminue de 51% les tâches inutiles qui incombent généralement aux équipes de relance. Fortes de ces gains de productivité significatifs, les équipes peuvent dès lors se concentrer sur les actions à plus forte valeur ajoutée en passant plus de temps au contact des clients.





