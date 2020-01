16. Januar 2020

Amsterdam – HERE Technologies, führender Anbieter digitaler Karten und ortsbezogener Plattformdienste, hat Fred Hessabi zum Senior Vice President (SVP) und General Manager für die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Russland berufen.

In seiner Rolle wird Fred Hessabi für das regionale Umsatzwachstum und die Diversifizierung des Kundenportfolios von HERE verantwortlich sein. Mit HERE Workspace und HERE Marketplace als Kern der Unternehmensplattform wird Hessabi branchenübergreifend Möglichkeiten für Kunden, Partner und Entwickler identifizieren, um ihnen zu zeigen, wie sie den Herausforderungen ihres Business mit intelligenter Standorttechnologie begegnen können.

Er übernimmt diese Führungsposition von Stefan Hansen, der HERE Ende 2019 verlassen hat, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Vor seiner Tätigkeit bei HERE leitete Hessabi das Unternehmen C3.ai International, einen führenden Anbieter von KI-Software für Unternehmensanwendungen und eine der treibenden Kräfte in der digitalen Transformation. Dort führte und managte er alle Tätigkeiten von C3 außerhalb der USA, darunter Sales, Marketing sowie Professional Services.

Hessabi hat über 25 Jahres Sales-Erfahrung in der Technologiebranche. Er hat mit Kunden aus vielen verschiedenen Branchen gearbeitet, wie Telekommunikation, Retail und dem öffentlichen Sektor. Hessabi bekleidete vor seiner Zeit bei C3 verschiedene Führungspositionen bei bekannten Unternehmen. So war er bei SAP General Manager für EMEA – North & Continental Europe und verantwortlich für alle Tätigkeiten und Umsätze von SAP in dieser Region. Zuvor hat er als President of EMEA zehn Jahre für Siebel Systems gearbeitet.

Hessabi hat einen Master of Business Administration der SKEMA Business School in Frankreich und wird von Paris aus arbeiten.

Diese deutsche Meldung dient ausschließlich Informationszwecken; bindend ist allein die englische Fassung der Meldung.

Medienkontakt

Kasey Farrar

Phone: +1 312-340-4978

E-mail : kasey.farrar@here.com

Über HERE Technologies

HERE, Entwickler und Anbieter von cloudbasierten Kartendiensten, ermöglicht es Menschen, Unternehmen und Städten, vom Potenzial ortsbezogener Technologie zu profitieren. Dadurch können sie bessere, effizientere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen - vom städtischen Infrastrukturmanagement über die Optimierung von Flotten und Warenströmen bis hin zur sicheren Navigation ans Fahrtziel. Mehr über HERE finden Sie unter https://360.here.com und https://www.here.com .





Anhang