(Fornebu, 16. januar 2020) Telenor Group utnevner i dag nye administrerende direktører i tre av sine asiatiske selskaper; Telenor Myanmar, dtac i Thailand, og Grameenphone i Bangladesh.



Sharad Mehrotra, administrerende direktør for Telenor Myanmar, er utnevnt til ny leder for dtac, Telenors mobiloperatør i Thailand. Han erstatter Alexandra Reich, som søker nye lederutfordringer. Hans Martin Hoegh Henrichsen, nåværende leder for Corporate Affairs i Telenor Myanmar, er konstituert administrerende direktør til en permanent løsning er på plass. I Bangladesh er viseadministrerende direktør og markedsdirektør Yasir Azman ny administrerende direktør etter Michael Foley, som flytter til familien i Afrika.

- Alexandra Reich har ledet vårt mobilselskap i Thailand gjennom en utfordrende periode, med nytt spektrum, utrulling av nettverk og styrking av kundetilfredshet og distribusjon. Hun har levert solide resultater i tråd med «tilbake til vekst» strategien som ble lagt frem på dtacs Kapitalmarkedsdag i juni 2019. Vi er takknemlige for at Reich har utviklet dtac i denne viktige transformasjonsfasen og vi ønsker henne lykke til i hennes neste lederrolle. Når Reich nå søker nye muligheter er vi glade for at Sharad Mehrotra har sagt ja til å ta over lederrollen i dtac. Han tar med seg verdifull innsikt og kunnskap til Thailand fra Myanmar og India, hvor han har ledet en solid kommersiell snuoperasjon, sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor Group.

- Jeg er også glad for å kunne utnevne Yasir Azman som ny leder for vårt mobilselskap i Bangladesh. Samtidig som han har vært viseadministrerende direktør for Grameenphone har han som markedsdirektør ledet en av våre mest suksessfulle kommersielle organisasjoner i Telenor Group. Azman har gått gradene i selskapet og det er dermed ekstra spesielt å ønske han velkommen som vår første lokale administrerende direktør i Grameenphone. Jeg vil også takke Michael Foley for å ha ledet selskapet gjennom en imponerende digital transformasjon og for hans verdifulle bidrag som leder både i Pakistan og Bulgaria, sier Brekke.

Endringene trer i kraft 1. februar 2020.

Pressekontakt:

Hanne Knudsen, kommunikasjonssjef Telenor Group

M: 90804015 | hanne.knudsen@telenor.com

Bio:

Sharad Mehrotra har vært administrerende direktør i Telenor Myanmar siden 1. august 2018. I hans ti år i Telenor har han også vært administrerende direktør i Telenor India og Telenor Myanmars første markedsdirektør. Mehrotra har bakgrunn fra selskaper som Aircel, Ericsson og BPL Telecom i India. I hans nye rolle vil Mehrotra rapportere til Albern Murty, konserndirektør og leder for Telenors forretningsområde for modne markeder i Asia.