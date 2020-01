Panostaja Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 16.1.2020 klo 13.00

Panostaja Oyj:n vuosikertomus, palkitsemispolitiikka sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 julkaistu kokonaisuudessaan

Panostaja Oyj:n vuosikertomus 2019 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2018-31.10.2019.

Lisäksi Panostajan Oyj:n palkitsemispolitiikka sekä selvitys Panostaja Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.11.2018-31.10.2019 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään.

Vuosikertomus, palkitsemispolitiikka sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.panostaja.fi

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190,2 miljoonaa euroa.

