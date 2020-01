Yhtiötiedote, Helsinki, 16.1.2020 klo 13.30 (EET)

Nexstim Oyj:n lisenssineuvottelut johtavan kalifornialaisen akateemisen instituutin kanssa päättyivät

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) kertoi yhtiötiedotteessaan 2.10.2019 aloittaneensa lisensointineuvottelut Yhdysvalloissa Kaliforniassa sijaitsevan johtavan akateemisen instituutin kanssa.

Yhtiö ilmoittaa nyt, että instituutti on päättänyt olla tällä hetkellä jatkamatta lisenssineuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa, koska se on saanut täyden rahoituksen NIH:lta (National Institutes for Health) kliiniselle ja ohjelmistokehitysprojektilleen. Nexstim ja instituutti miettivät nyt aktiivisesti muita mahdollisen yhteistyön muotoja.

Nexstimin toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi: ”Olemme iloisia, että instituutti on saanut niin laajan NIH-rahoituksen ja ymmärrämme täysin heidän nykyisen asemansa. Keskustelemme nyt aktiivisesti muista mahdollisen yhteistyön muodoista. Uskomme Nexstimissä edelleen, että ainutlaatuinen TMS:n navigaatiotarkkuus on välttämätön edellytys paremmille hoitotuloksille. Instituutin teknologia yhdessä Nexstimin SmartFocus® -teknologian kanssa voisi muodostaa lupaavan uuden ja tehokkaan hoitovaihtoehdon erittäin vaikeahoitoisille masennuspotilaille.”

