Quebec City Montreal** Tuesday, January 21, 2020 Thursday, January 23, 2020 8:30 a.m. to 12 p.m. 8:30 a.m. to 12 p.m. Aquarium du Québec

1675 avenue des Hôtels

Quebec City, QC G1W 4S3 Casino de Montréal

1 avenue du Casino

Montreal, QC H3C 4W7

**Note: This event will take place in French but simultaneous English translation will be available at the Montreal event. The media are kindly asked to indicate their interest when they RSVP.

Who:

Master of ceremonies: Nathalie Bégin, president of the QPAREB board of directors

Economist: Charles Brant, director of the QPAREB's Market Analysis Department

Speakers (Quebec City):

Frédéric Fleury-Payeur , demographer, Institut de la statistique du Québec

demographer, Institut de la statistique du Québec René Bellerive , president, Kevlar

, president, Kevlar Philippe Bouclin , vice-president, real estate development, Groupe Sélection

, vice-president, real estate development, Groupe Sélection Thierry Champagne , managing director, foreign investment, Québec International

, managing director, foreign investment, Québec International François Des Rosiers, full professor, Département de finance, assurance et immobilier, Université Laval

full professor, Département de finance, assurance et immobilier, Université Laval Hélène Bégin, senior economist, Mouvement Desjardins

Speakers (Montreal):

Patrice Groleau , owner, McGill immobilier and Engel & Völkers

, owner, McGill immobilier and Engel & Völkers Laurence Vincent , co-president, Prével

Jean-Philippe Meloche , professor, école d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal

Normand Bélanger , president and CEO, ASC, CRIA, Fonds immobilier de solidarité FTQ

Robert Beaudry , member of the executive committee, responsible for housing, real estate strategy, large parks and parc Jean-Drapeau

Hélène Bégin, senior economist, Mouvement Desjardins

AGENDA FOR BOTH EVENTS (QUEBEC CITY AND MONTREAL) 8:30 a.m. Opening remarks [Nathalie Bégin, QPAREB, and Julie Saucier, president and chief executive officer, QPAREB] 8:45 a.m. Presentation by Charles Brant, QPAREB Quebec City: Le marché de la revente au Québec et à Québec : une année de tous les records Montreal: Le marché de la revente au Québec et à Montréal : retour sur un contexte de marché hyperactif 9:20 a.m. INTERVIEW Quebec City: Perspectives démographiques de la RMR de Québec et de l’est du Québec [Charles Brant, QPAREB, and Frédéric Fleury-Payeur, ISQ] Montreal: Le dynamisme du marché haut de gamme à Montréal et ses environs : ponctuel ou durable? Quelles en sont les caractéristiques? [Charles Brant, QPAREB, and Patrice Groleau, McGill immobilier and Engel & Völkers] 9:45 a.m. Break 10:15 a.m. ROUND TABLE Quebec City: La copropriété est-elle une catégorie de propriété qui se positionnera favorablement dans le prochain cycle de croissance du marché de la revente dans la RMR de Québec? Guests : René Bellerive (Kevlar), Philippe Bouclin (Groupe Sélection), Thierry Champagne (Québec International) and François Des Rosiers (Université Laval) Montreal: La densification des espaces résidentiels est-elle une alternative durable pour accéder à la propriété sur l’île de Montréal? Guests : Laurence Vincent (Prével), Jean-Philippe Meloche (Université de Montréal), Normand Bélanger (Fonds immobilier de solidarité FTQ) and Robert Beaudry (Ville de Montréal) 10:50 a.m. La croissance économique du Québec à la tête du pays – pourquoi et pour combien de temps? [Hélène Bégin, Mouvement Desjardins] 11:20 a.m. Les perspectives 2020 du marché de la revente au Québec et dans les RMR de Québec (January 21) et de Montréal (January 23) [Charles Brant, QPAREB] 11:55 a.m. Closing remarks 12 p.m. End of the conference and start of individual interviews

