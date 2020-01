MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la nomination de M. Robert Coallier au sein de son conseil d’administration.

M. Coallier a occupé les postes de chef de la direction d’Agropur Coopérative laitière de 2012 à 2019 et de vice-président et chef de la direction financière de Dollarama S.E.C de 2005 à 2010. En outre, il a occupé plusieurs postes de haute direction au sein de Molson Inc./Molson Coors Brewing Company entre 2000 et 2005, notamment ceux de chef du développement des affaires mondiales, de vice-président exécutif, stratégie d’entreprise et activités internationales et de chef de la direction financière. Auparavant, il a agi à titre de chef de la direction financière des industries C-MAC et de vice-président, capital de risque à la Caisse de dépôt et placement du Québec.



M. Coallier apporte des connaissances étendues et une expérience considérable acquise de sa participation à titre de membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés ouvertes et fermées, entre autres d’Industrielle Alliance Services financiers, d’Industries Sanimax et d’Ivanhoé Cambridge, au sein desquels il a été membre des comités d’audit, des ressources humaines et de gouvernance.



« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Coallier au sein du conseil d’administration de Stella-Jones, a déclaré Katherine Lehman, présidente du conseil. Sa vaste expérience à des postes de haute direction et en matière de finances acquise dans divers secteurs d’activités ainsi que son engagement exceptionnel pour les enjeux de gouvernance viendront enrichir l’expérience de notre conseil. Je suis certaine que M. Coallier contribuera d’emblée aux travaux du conseil et tous les membres du conseil sont impatients de travailler avec lui ».

La nomination de M. Coallier est entrée en vigueur le 15 janvier 2020, ce qui porte à neuf le nombre de membres du conseil d’administration.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d’acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.