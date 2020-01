MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang”) (TSX-V: HAR) est fière d’annoncer des comptes de grains d’or élevés dans des échantillons de till (jusqu’à 324 grains d’or) prélevés sur la propriété Serpent (la “Propriété”) située à la Baie-James (Québec) permettant de délimiter un nouveau secteur hautement prospectif (Figures 1 et 2). La Société ajoute 185 claims à sa Propriété qui est maintenant composée de 523 claims (27 065 ha) qu’elle détient à 100%. Un levé de polarisation provoquée sera réalisé à l’hiver 2020 dans le secteur de la nouvelle anomalie aurifère définie par les tills et dans les environs de l’indice Mista.



Levé de till

Les résultats du levé de till de l’automne 2019 ont mis au jour une importante anomalie aurifère définie par un amas de 9 échantillons avec des comptes de grains d’or élevés (≥20 grains d’or totaux) distribués dans un secteur de 4 km2 dans la portion sud-ouest de la Propriété. Deux de ces échantillons ont retourné 235 et 324 grains d’or totaux dont 155 and 217 grains délicats (« pristine »), respectivement (Figure 3). Les grains délicats font référence à des grains d’or qui ont préservé leur forme et texture d’origine et qui sont généralement interprétés comme étant dérivés du socle rocheux proche du site d’échantillonnage. Le levé, qui incluait 125 échantillons de till exclusivement prélevés dans la portion sud-ouest de la propriété, a aussi donné 4 échantillons isolés avec des comptes de grains d’or élevés (≥20 grains) (Figures 2 et 3). La plupart des échantillons ont été pris à l’intérieur des limites interprétées du couloir de déformation pluri-kilométrique (Figure 4). La figure 2 montre aussi les résultats du levé de 2018 qui ont guidé les géologues d’Harfang vers la découverte de nouveaux indices aurifères en 2019 (voir les communiqués de presse publiés les 17 octobre et 10 décembre 2019).

D’après les conclusions préliminaires de Les Consultants Inlandsis, firme mandatée pour interpréter les résultats du till, les grains d’or pourraient provenir de source locale (<200 m en amont glaciaire). Cette interprétation est basée sur 1) les ratios élevés de grains délicats dans la majorité des tills riches en or et 2) le transport glaciaire limité déduit à partir de l’absence de trains de dispersion glaciaire bien développés. Les sources possibles pour l’or dans le roc font ressortir un secteur inexploré complètement nouveau. Il est intéressant de noter que les discontinuités magnétiques suggérant des structures régionales ONO-ESE de plus de 5 km de longueur sont communes dans le secteur d’intérêt (Figure 4). Harfang considère maintenant que cette portion spécifique de la Propriété représente une cible prospective de haute priorité. Les autres échantillons de till anomaux identifiés dans les figures 2 à 4 sont également considérés comme des cibles prioritaires. Les indices d’or à haute teneur connus ne peuvent pas expliquer l’anomalie aurifère principale dans les tills étant donné qu’ils sont situés à plus de 6 km à l’est. La quantité de grains d’or (parmi les comptes les plus élevés à la Baie-James) et la surface couverte par les anomalies confirment une fois de plus le potentiel aurifère de la Propriété.

Depuis 2017, Harfang a découvert un total de 15 indices aurifères sur la Propriété dont 10 d’entre eux ont donné plus de 10 g/t Au (jusqu’à 186 g/t Au et 200 g/t Ag à Lawr). Ces occurrences aurifères sont toutes associées à des veines de quartz décimétriques (10-30 cm de largeur) encaissées dans de la tonalite foliée/gneissique et des dykes de gabbro ou au contact entre ces deux lithologies. La zone Mista (0,99% Cu, 0,2 g/t Au et 7,7 g/t Ag sur 11,7 m), reconnue sur au moins 350 m latéralement, correspond à une arénite quartzitique contenant des sulfures et injectée par des veines de quartz. Un lien spatial existe entre les veines de quartz aurifères et les grandes structures E-O à ONO-ENE représentées par les discontinuités magnétiques (Figure 4). La nouvelle anomalie aurifère définie par les tills est spatialement associée à de telles discontinuités magnétiques dans un secteur qui n’a jamais été prospecté par Harfang ni d’autres explorateurs.

Programme d’exploration de l’hiver 2020

En raison du succès du programme de till de 2019 qui a mis en évidence de nouvelles cibles d’exploration, Harfang est très motivée à entreprendre des travaux d’exploration substantiels sur la Propriété dans les prochains mois. La Société procédera à la réalisation d’un levé de polarisation provoquée au cours de l’hiver 2020 afin de couvrir les structures régionales contenant possiblement la minéralisation aurifère dispersée par les glaciers dans le till à proximité. Ce levé de géophysique au sol testera également le linéament Mista qui contient l’indice Mista (Cu-Au-Ag).

Pour visualiser les FIGURES 1 à 4, s’il vous plait cliquez ici.

L'information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Chef géologue chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de till ont été ramassés dans des trous creusés manuellement à des profondeurs inférieures à 1 m par des employés de SL Exploration Inc. Les sites échantillonnés sont séparés les uns des autres par approximativement 200-250 m et distribués le long de lignes espacées de 1 km. Chaque échantillon (11-17 kg) a été placé dans un sac en plastique lequel a été identifié avec un numéro spécifique inscrit sur une étiquette et scellé de façon sécuritaire avec du ruban à filament. Les échantillons ont été expédiés en deux envois séparés chez Overburden Drilling Management [ODM] (Nepean, Ontario). Ce laboratoire a procédé au comptage des grains, à l’identification de certains minéraux indicateurs et à la détermination morphologique des grains d’or à partir des concentrés de minéraux lourds non magnétiques. Le nombre de grains mentionné dans le texte et présenté dans les figures correspond à une valeur normalisée qui a été calculée à partir du compte brut donné par ODM en ajustant le poids de l’échantillon traité (fraction <2 mm) à 10 kg.

Le till est un matériel transporté produit lors de la glaciation active qui peut être affecté par des processus superficiels subséquents résultant en de possibles modifications du contenu aurifère. Ainsi, la présence d’une anomalie aurifère dans un till n’est pas une preuve concluante qu’un dépôt minéralisé se trouve à l’intérieur des limites de la Propriété.

La procédure d’échantillonnage et le contrôle de qualité du programme de till a suivi les protocoles établis par SL Exploration et ODM. L’interprétation des résultats a été réalisée par les employés qualifiés de Les Consultants Inlandsis et d’Harfang.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

