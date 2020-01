MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Repas WeCook, anciennement Nutrition Fit Plus, est fier de dévoiler son nouveau nom qui coïncide avec la conclusion d’une ronde de financement de l’ordre de 6 millions de dollars. Repas WeCook pourra désormais compter sur des investisseurs institutionnels tels que la Banque de développement du Canada, Investissement Québec et Desjardins Capital afin de poursuivre sa stratégie de croissance au Québec tout en visant désormais le marché de l’Ontario.



Un nom adapté au modèle d’affaires et au marché cible

La nouvelle image de marque de Repas WeCook reflète davantage le modèle d’affaires de l’entreprise axé sur le prêt-à-manger livré à domicile, destiné à un vaste bassin de clients désirant un repas sain et prêt en deux minutes. Le nouveau nom renforce également la position de chef de file de l’entreprise dans le marché québécois des repas frais préparés et livrés, ce qui dépasse largement l’offre visant les athlètes et les sportifs comme pouvait laisser sous-entendre l’ancien nom.

« Nous demeurons la même entreprise, dotée de la même équipe dynamique qui continue d’offrir des repas de grande qualité et sains pour nos clients. Nous sommes fiers de notre nouvelle image qui met davantage en lumière ce qui nous distingue, soit des repas prêts-à-manger livrés à domicile, contrairement à l’offre de nos concurrents qui nécessite du temps de préparation en cuisine », a déclaré Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Repas WeCook.

Une équipe d’investisseurs institutionnels de fort calibre

Repas WeCook a conclu une nouvelle ronde de financement totalisant six millions de dollars auprès de grands investisseurs institutionnels, dont la Banque de développement du Canada, Investissement Québec, Desjardins Capital et un fonds d’investissement privé. Les nouveaux investissements serviront principalement à bonifier la plateforme de distribution et de marketing pour desservir le marché ontarien, à renforcer la stratégie d'acquisition de talent, ainsi qu’à poursuivre la recherche et le développement.

« L’arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels témoigne de la force de notre modèle d’affaires ainsi que de la confiance accordée à notre équipe chevronnée alors que nous poursuivons notre ambitieux plan de croissance et misons désormais sur le marché fort prometteur de l’Ontario. Grâce à l’appui financier et à l’expertise de pointe de ces partenaires, nous sommes très confiants d’atteindre notre objectif de devenir l’entreprise la plus importante du secteur du prêt-à-manger livré à domicile à l’échelle du Canada d’ici 2022 », a ajouté M. Plourde.

À propos de Repas WeCook (WeCook en Ontario)

Fondée en 2013, Repas WeCook (anciennement Nutrition Fit Plus) est le leader québécois du prêt-à-manger livré frais à domicile. L’entreprise compte sur un réseau de livraison à l’échelle du Québec et de l’Ontario ainsi que sur une centaine de points de cueillette. Forte de plus de ses 150 employés œuvrant dans ses usines de transformation alimentaires situées à Saint-Hyacinthe et à Dorval, Repas WeCook rejoint près de 20 000 clients grâce à sa plateforme de vente en ligne et prépare près de 670 000 plats annuellement. Repas WeCook compte environ 65 000 abonnées Facebook et 26 000 abonnés Instagram. https://www.wecookmeals.ca

Renseignements supplémentaires :

Relations médias :

Mélanie Tardif, CPA, CMA

mtardif@rppelican.ca

514 229-6199