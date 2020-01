MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) (« D-BOX »), le pionnier et chef de file mondial en divertissement de mouvement immersif, attend avec impatience la sortie de plusieurs nouveaux films au cours du premier semestre de 2020, lesquels ont été codés à l’aide de sa technologie de mouvement révolutionnaire.



Après avoir terminé 2019 sur les chapeaux de roue (Jumanji : Le prochain niveau, La Reine des neiges 2 et Star Wars : L’Ascension de Skywalker), l’entreprise mise sur l’arrivée au box-office en 2020 des films à succès pour planifier l’ajout de la technologie de mouvement qui fait sa marque de commerce à 80 nouveaux titres, y compris des films issus de marchés internationaux (Europe, Amérique du Sud, Asie et Sud-Est asiatique).

Au fil des ans, D-BOX a réussi à proposer une façon inédite de regarder des films dans lesquels le mouvement des fauteuils est synchronisé avec l’action qui se déroule à l’écran. Le résultat génère une expérience hautement immersive qui propulse les cinéphiles au sein même de l’histoire comme jamais auparavant. Ce codage unique et méticuleux est à toutes fins utiles le véhicule de prédilection des superproductions remplies d’action et de plaisirs qui sortiront au cours des prochains mois, dont notamment :

« Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn) »; 7 février

« Onward »; 6 mars

« Bloodshot »; 13 mars

« Sans un bruit 2 »; 20 mars

« Mulan »; 27 mars

« Les Trolls 2 : tournée mondiale »; 17 avril

« Black Widow »; 1 er mai

mai « Greyhound »; 8 mai

« F9 The Fast Saga »; 22 mai

« Wonder Woman 1984 »; 5 juin

« Top Gun 2 : Maverick »; 26 juin

« SOS Fantômes : L’héritage »; 10 juillet

« Morbius »; 31 juillet

« Notre collaboration continue avec les différents studios cinématographiques est la preuve que notre technologie de mouvement fonctionne avec tous les types de films, y compris les films d’action, à suspense, d’horreur, les drames épiques, les films d’aventures destinés pour les familles », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Nous sommes très heureux d’offrir aux cinéphiles une occasion sans précédent de pouvoir se délecter des plus récentes superproductions d’une façon entièrement nouvelle, innovante et inoubliable. »

D-BOX est actuellement présente dans plus de 750 salles réparties dans plus de 42 pays, ce qui confirme que cette façon de visionner les films a un impact global.



« En raison de la nature concurrentielle qui prévaut dans l’industrie du divertissement, nous sommes extrêmement reconnaissants que nos adeptes tiennent tant à visionner les nouveaux films dans nos fauteuils dotés du mouvement D-BOX », explique Vanessa Moisan-Willis, vice-présidente du marketing chez D-BOX. « La vérité est que ce succès mondial ne pourrait être possible sans la confiance que nous manifestent les exploitants de salles de cinéma et la solide relation que nous avons développée avec les grands studios d’Hollywood au cours des années. »

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l’imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX : DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df6f9eca-cead-405e-b113-50ea70f3cc48/fr

Pour plus d’information, communiquez avec : TECHNOLOGIES D-BOX INC. Violaine Boucher Directrice des communications 450 442-3003 poste233 Steve Li Vice-président, relations avec les investisseurs et stratégies d’affaires 450 442 3003 poste 403