Til Nasdaq Copenhagen

16. januar 2020

Nykredits bestyrelsesformand Steffen Kragh har valgt at udtræde af bestyrelsen

Bestyrelsesformand i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, Steffen Kragh, har efter 14 år i bestyrelserne valgt at udtræde på de kommende generalforsamlinger 26. marts 2020.

Bestyrelserne i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S vil på generalforsamlingen indstille tidligere bankdirektør Jørgen Høholt som nyvalgt medlem til bestyrelserne.

Bestyrelserne planlægger at konstituere sig efter generalforsamlingen med nuværende næstformand, Merete Eldrup, som ny formand og den anden næstformand, Nina Smith, til en ny periode som næstformand for selskaberne.

Bestyrelsesformand Steffen Kragh udtaler:

-Nykredit står stærkt konkurrencemæssigt, der er stor kundetilgang, kapitalgrundlaget er styrket, og Nykredit har en meget dygtig ledelse på plads - jeg har derfor efter 14 år i bestyrelsen, herunder 10 år i formandskabet, valgt den stærke situation for selskabet til at udtræde af bestyrelsen. Hertil kommer, at Nykredits næstformand Merete Eldrup til min store glæde har takket ja til at indtræde i bestyrelsen for Egmont, hvor jeg er koncernchef, og vi sikrer god governance ved ikke begge at sidde i Nykredit.

Næstformand Merete Eldrup udtaler:

-På egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak til Steffen Kragh for den store indsats, han har lagt i Nykredit gennem de seneste 14 år. Steffen efterlader som formand et stærkt Nykredit med kundetilgang, gode resultater og et velfungerende samarbejde med partnerne i Totalkredit. Jeg er glad for at modtage bestyrelsens opbakning til at tage over som formand. Jeg vil sammen med den øvrige bestyrelse arbejde for, at Nykredit også i fremtiden står som en stærk foreningsejet finansiel virksomhed, der gør en forskel for kunder og samfund.

Kontakt: Presseafdelingen på 44 55 14 50.

CV: Merete Eldrup, f. 1963

Tidligere administrerende direktør, TV2 Danmark A/S

Bestyrelsesformand, Københavns Universitet

Næstformand, Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Næstformand, Rockwool Fonden

Bestyrelsesmedlem, Rambøll Group A/S

Bestyrelsesmedlem, Kaalaallit Airports International

CV: Jørgen Høholt, f. 1958

Tidligere bankdirektør, Nordea

Bestyrelsesmedlem, EKF Danmarks Eksportkredit

Medlem af Advisory Board, Axcel Management

Medlem af Advisory Board, Kirk Kapital A/S

Special advisor, ATP Ejendomme

