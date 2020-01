CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

LA PRAIRIE, Québec, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc. annonce qu’un nouveau programme de forages hivernal d’un minimum de 8,000 mètres débutera sur le projet Nelligan au cours des prochains jours.



Supervisé et réalisé par notre partenaire IAMGOLD Corporation, ce nouveau programme de forage comporte un certain nombre d’objectifs comprenant : 1) du forage de définition supplémentaire pour améliorer la catégorisation des ressources de 3,2 millions d’onces d’or présumées (sur une base de 100 % établies en 2019 sur le gîte aurifère Nelligan (voir le communiqué du 22 octobre 2019)) et convertir certaines des ressources présumées en ressources indiquées 2) d’évaluer le potentiel d’accroître les ressources dans les parties plus profondes du gisement et 3) d’évaluer les extensions de la ressource le long du gisement.

Afin d’accélérer les travaux au cours de la présente période hivernale, IAMGOLD prévoit l’utilisation de deux foreuses.

« Nous sommes aussi confiants que les prochains programmes de forage permettront d’accroître la ressource aurifère en place de façon significative puisque les forages seront concentrés dans les extensions ouest et en profondeur de la zone Renard » de souligner le Chef de la direction, Mr. Guy Morissette.

Il est à noter que la ressource de 3,2 millions d’onces présumées a été délimitée avec seulement 56,000 mètres de forage effectués sur la propriété.

Par ailleurs, des essais métallurgiques supplémentaires seront effectués au cours des prochains mois pour fournir des renseignements additionnels sur la récupération métallurgique des diverses zones de minéralisation comprenant les ressources minérales du gisement aurifère de Nelligan et pour contribuer à optimiser les paramètres du diagramme de traitement.

Le programme d’exploration régionale visera également à définir et tester d'autres cibles d'explorations prioritaires dans la propriété.

SQUIDBET

Les conditions de vente n’ayant pas été remplies au 31 décembre 2019 tel que stipulé dans la lettre d’intention signée en novembre 2019, la direction de Vanstar a annulé son entente avec 56 Acquisitions Inc. Vanstar regardera pour de nouvelles opportunités d’affaires pour le développement de ce projet mais elle n’a aucunement l’intention d’investir de nouvelles sommes d’argents dans celui-ci.

