BOSTON, Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks , un operador, desarrollador y propietario líder de sistemas transoceánicos de cable submarino de fibra óptica (Seaborn), anunció hoy nueva conectividad de alta capacidad desde su red IP de Seabras-1 directamente a los principales puntos IX globales;



Ámsterdam - AMS-IX hoy en operación desde 6 de enero de 2020

Frankfurt - DE-CIX hoy en operación desde 6 de enero de 2020

Londres - LINX hoy en operación desde 6 de enero de 2020

San José - Equinix IX (SV1) en operación a finales de enero de 2020

Los Ángeles - CoreSite Any2 IX (LA1) en operación a finales de enero de 2020

Ashburn - Equinix IX (DC4) en operación a finales de enero de 2020

“Continuamos observando un tremendo crecimiento en toda nuestra red IP de alta capacidad mientras que desarrollamos opciones de conectividad nuevas e innovadoras para nuestros clientes a través de nuestro tránsito y peering fabric permitiendo conectividad de alta capacidad directa para nuestros socios IX”, dijo Andy Bax, director de operaciones de Seaborn. “A través de estas conexiones IX de alta capacidad, queremos que nuestros clientes disfruten los servicios de interconexión remota a través de un número siempre creciente de intercambios globales estratégicos. Enero es apenas el inicio de esta emocionante expansión de nuestra red IP y esperamos anunciar más intercambios globales para Seabras-1 en operación on-net para Seaborn muy pronto”.

Acerca de Seaborn Networks

Seaborn Networks es un operador, desarrollador y propietario líder de sistemas de cable submarino de fibra óptica, incluyendo Seabras-1 entre São Paulo y New York. Seabras-1 es el único sistema directo POP a POP entre São Paulo y New York, que ofrece la ruta de más baja latencia entre el intercambio B3 en São Paulo y los mercados financieros en New Jersey. La entrega y desempeño de servicios líderes del sector combinados con nuestras nuevas ofertas de servicios IP y Ethernet amplían nuestro enfoque y compromiso dirigidos a las soluciones para siempre superar las expectativas de servicios para nuestros clientes. Para más información, visite www.seabornnetworks.com . Síganos en Linked In .

