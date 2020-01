BOSTON, Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seaborn Networks , principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica (Seaborn), divulgou hoje conectividade de alta capacidade da sua Rede Seabras-1 IP diretamente com os principais locais IX globais;



Amsterdam - AMS-IX em operação desde 6 de janeiro de 2020.

Frankfurt - DE-CIX em operação desde 6 de janeiro de 2020.

London - LINX em operação desde 6 de janeiro de 2020.

San Jose - Equinix IX (SV1) entrará em operação até o final de janeiro de 2020

Los Angeles - CoreSite Any2 IX (LA1) entrará em operação até o final de janeiro de 2020

Ashburn - Equinix IX (DC4) entrará em operação até o final de janeiro de 2020

“Continuamos a ver um crescimento tremendo em toda a nossa rede IP de alta qualidade à medida que desenvolvemos novas e inovadoras opções de conectividade para nossos clientes através de nosso trânsito e peering fabric ou com a oferta de conectividade direta e de alta capacidade para nossos parceiros IX”, disse Andy Bax, COO da Seaborn. “Através dessas conexões IX de alta capacidade, queremos que nossos clientes aproveitem os serviços de peering remoto em um número crescente de global exchanges estratégicas. Janeiro é apenas o início desta emocionante expansão da nossa rede IP e estamos ansiosos para anunciar mais global exchanges para o Seabras-1 que estarāo on-net para Seaborn em breve”.



Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks é a principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica, inclusive o Seabras-1 entre São Paulo e New York. O Seabras-1 é o único sistema POP a POP direto entre São Paulo e a área metropolitana de New York a oferecer a rota de menor latência possível entre B3 Exchange de São Paulo e trading exchanges de New Jersey. A entrega e o desempenho de serviços líderes do setor da Seaborn combinados com nossas novas ofertas de serviços IP e Ethernet ampliam nossa abordagem e compromisso orientados por soluções para sempre superar as expectativas de serviços de nossos clientes. Para mais informação, visite www.seabornnetworks.com. Siga-nos no Linked In.

