SÃO PAULO, Brazil, Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas no Brasil estão buscando automatizar totalmente seus locais de trabalho digitais e procuram fornecedores para ajudá-los a capacitar os empregados através de auto-suporte, de acordo com o novo relatório publicado hoje pela Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), uma das principais empresas globais de pesquisa e tecnologia e de consultoria.



O relatório ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future 2019-2020 para o Brasil identifica que as empresas no Brasil estão focadas em melhorar a experiência do usuário com ferramentas digitais no local de trabalho. As empresas estão adotando a automação, mas também querem melhorar a produtividade, permitindo uma melhor colaboração e descobrindo novas maneiras de trabalhar.

O foco das empresas brasileiras em melhorar a experiência dos funcionários está levando à adoção de automação e inteligência artificial, diz o relatório. Tarefas sequenciais e repetitivas geralmente podem ser automatizadas, liberando o tempo dos funcionários para trabalhar em projetos colaborativos de mais alto nível.

A automação, no entanto, deve priorizar as necessidades dos funcionários, diz o relatório. "Embora a automação possa melhorar a experiência do usuário, um ambiente sem complicações para os funcionários é essencial, não um diferencial", disse Jan Erik Aase, diretor e líder global da ISG Provider Lens Research. "Quando a automação é executada corretamente, o trabalho passa de tarefas repetitivas para a tomada de decisões inteligentes, pensamento criativo, resolução de problemas e melhoria da experiência do cliente".

O relatório vê um uso crescente de metodologias de design thinking em empresas brasileiras que envolvem funcionários e levam em consideração suas necessidades ao propor mudanças como layouts de escritórios, hierarquias organizacionais e descrições de cargos.

Além disso, muitas empresas no Brasil estão usando serviços gerenciados no local de trabalho para melhorar a experiência e a produtividade dos funcionários, diz o relatório. Porém, poucos provedores de serviços têm uma plataforma de serviço completa para atender às expectativas dos funcionários de uma experiência perfeita ao usar aplicativos e serviços de desktop e smartphone.

As empresas também estão interessadas em avaliar melhor a experiência do usuário, diz o relatório. Sensores, eventos e aplicativos geram dados que podem ser marcados por ferramentas de aprendizado de máquina enquanto alimentam os painéis de gerenciamento. E-mails, conversas por bate-papo e outros dados podem alimentar a análise de sentimentos com inteligência artificial, que pode ajudar os executivos a avaliar a satisfação dos funcionários.

O relatório também observa um interesse crescente em serviços de mobilidade gerenciada entre as empresas no Brasil. A ISG espera que as crescentes ameaças de segurança, violações de dados e regulamentos de privacidade impulsionem o crescimento dos serviços de mobilidade gerenciados, observa o relatório.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future 2019-2020 para o Brasil avalia as capacitações de 22 provedores de serviços em quatro quadrantes: Digital Workplace Consulting Services, Managed Services – Workplace Support, Managed Services – Mobility Support, e Managed Services – Workplace and Mobility for the Midmarket.

O relatório elege IBM e Stefanini como líderes nos quatro quadrantes. Accenture, Atos, DXC Technology, Unisys e Wipro são líderes em dois quadrantes, enquanto HCL, Santo Digital, Sonda e TIVIT são líderes em um.

Uma versão customizada desse relatório é cortesia nos links da Stefanini e Unisys .

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future 2019-2020 para o Brasil está disponível para os assinantes do ISG Insights™ ou podem ser adquiridos nesta webpage.

