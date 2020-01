Chiffre d’affaires annuel 2019 en forte croissance de +6,6% à taux de change constants

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2019

provisoire







938,2 m€ Évolution

globale







+8,0% Croissance à taux

de change constants







+6,6% Croissance à change

et périmètre constants 1







+6,6% dont



animaux de compagnie +9,5% animaux de production +2,4%

1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.





Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Le chiffre d’affaires du Groupe au quatrième trimestre s’est élevé à 240,9 millions €, en progression de +2,7% à taux réels et +1,6% hors effet favorable des taux de change. Le Groupe signe ainsi le neuvième trimestre consécutif de croissance à taux constants. La croissance du trimestre est tirée essentiellement par l’Europe et l’Amérique latine qui bénéficient de l’impact positif d’une activité soutenue en France, dans les pays d’Europe du Nord, au Brésil et au Mexique. Les États-Unis sont en retrait sur le trimestre en ventes ex-Virbac, après une croissance exceptionnellement élevée au troisième trimestre. L’Asie-Pacifique est en décroissance sur le dernier trimestre 2019 en comparaison de la même période de 2018, notamment du fait du retard de l’Australie lié aux conditions climatiques et aux incendies. Enfin, sur le plan des gammes, la croissance provient essentiellement des produits du segment des animaux de compagnie tels que le petfood, les produits de spécialités, et la gamme dentaire qui affichent des croissances à deux chiffres. Par ailleurs, les produits à destination des bovins et l’aquaculture participent également à la performance du trimestre.

Chiffre d’affaires cumulé annuel

Le chiffre d’affaires ressort à 938,2 millions € contre 868,9 millions € sur la même période en 2018, soit une évolution globale de +8,0%. Hors impact favorable des taux de change, notamment le dollar américain, le peso mexicain et la roupie indienne, le chiffre d’affaires est en progression de +6,6%.

Toutes les zones ont contribué à la croissance soutenue en 2019 en comparaison de la même période de 2018. Aux États-Unis, l’activité progresse de +18,8% à taux réels (+13,6% à taux de change constants), bénéficiant d’un effet de base important, déjà constaté à fin juin, lié au déstockage de Sentinel dans la distribution au premier semestre 2018, qui avait impacté les ventes ex-Virbac. Hors cet effet de stocks, la croissance des ventes ex-Virbac aux États-Unis se situe autour de 7% (Sentinel en retrait compensé par le fort dynamisme des gammes dentaire, antibiotiques et spécialités).

En dehors des États-Unis, le Groupe progresse notablement de +6,2% à taux réels, soit +5,4% à taux constants. En Europe, le chiffre d’affaires bénéficie d’une excellente performance sur la fin de l’année, ce qui lui permet d’afficher une solide croissance annuelle +5,4% à taux réels (+5,2% à taux constants). Les principaux contributeurs à cette performance sont les pays d’Europe du Nord (dont l’Allemagne et le Royaume-Uni), la France qui réalise une performance élevée au dernier trimestre, et l’Espagne, qui compense le retrait de l’Italie. En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de +5,7% (+4,0% à taux de change constants). La croissance a été très soutenue en Chine et au Japon, l’Inde bénéficie d’une croissance plus modérée; en revanche l’Australie et la Nouvelle Zélande pâtissent d’une fin d’année en retrait en comparaison de 2018. En Amérique latine hors Chili, l’activité progresse de +11,1% à taux réels (+9,7% à taux de change constants), grâce à la forte contribution du Brésil et du Mexique. Enfin au Chili, l’activité affiche une bonne croissance de +6,7% à taux réels (+4,5% à taux constants), tirée essentiellement par les ventes des antiparasitaires et des vaccins injectables pour les saumons.

Sur le plan des espèces, le chiffre d’affaires dans le segment des animaux de compagnie progresse globalement de +11,3% à taux réels (+9,5% à taux constants), porté par les bonnes performances de l’ensemble des gammes (petfood, dentaire, spécialités, antiparasitaires). Dans le segment des animaux de production la croissance est plus modérée à +3,4% à taux réels (+2,4% à taux constants). L’aquaculture progresse de +9,1% à taux constants, le secteur des ruminants progresse, quant à lui, de +2,6% à taux constants grâce aux ventes de vaccins et compléments nutritionnels pour bovins, et enfin le secteur de l’élevage industriel (porcs et volailles) est en repli à -2,4% à taux constants, impacté principalement par la nouvelle réglementation sur la prescription des antibiotiques en Italie.

Perspectives

En 2019, le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait progresser d’environ 3 points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels). Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre un désendettement autour de 80 millions € à taux constants sur l’année.

En 2020, le Groupe anticipe une croissance du chiffre d’affaires à taux constants comprise entre 4% et 6% et une progression du ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» d’environ 0,5 point par rapport à 2019 à taux de change constants (soit 1 point hors exceptionnels).

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2019 2018 Évolution Évolution

à taux de change constants 1 Évolution

à change et périmètre constants 1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 217,5 193,5 +12,4% +10,9% +10,9% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 246,2 236,5 +4,1% +3,1% +3,1% Chiffre d’affaires du 3e trimestre 233,6 204,3 +14,3% +12,2% +12,2% Chiffre d’affaires du 4e trimestre 240,9 234,6 +2,7% +1,6% +1,6% Chiffre d’affaires annuel 938,2 868,9 +8,0% +6,6% +6,6%





OEuvrer depuis toujours pour la santé animale



Virbac propose aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires de plus de 100 pays une gamme pratique de produits et services pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies tout en améliorant la qualité de vie des animaux. Grâce à ces solutions innovantes couvrant plus de 50 espèces, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé animale.





