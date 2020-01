ESTIMATION DE LA PERFORMANCE 2019

Activité au T4 2019 affectée par une perte de chiffre d’affaires estimée à environ 70 millions d’euros en décembre, liée aux mouvements sociaux en France

Bonne résistance de la marge opérationnelle courante et du Free Cash Flow estimés

Annonce du lancement d’un processus actif de recherche de partenaire pour les activités aux Pays-Bas

Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution, du fait de mouvements sociaux majeurs en France au mois de décembre, Fnac Darty annonce une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l’exercice 2019. Par ailleurs, le Groupe lance une recherche de partenaire pour les activités aux Pays-Bas.

Les estimations des chiffres clés 2019 des activités poursuivies seraient les suivantes :

Les activités aux Pays-Bas sont comptabilisées en activités non poursuivies, conformément à l’application de la norme IFRS 5, chiffres non audités

Chiffre d’affaires : c.7 340 millions d’euros

Résultat opérationnel courant : c.293 millions d’euros

Free Cash Flow : c.170 millions d’euros

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « Pour la deuxième année consécutive, le commerce en France est impacté par des mouvements sociaux au mois de décembre, période la plus critique pour notre secteur. En 2019, ces événements auront un impact matériel sur les performances du Groupe. Toutefois, grâce à notre agilité et à la maîtrise de nos coûts, notre marge opérationnelle courante devrait bien résister et atteindrait 4%, en 2019 sur la base de nos dernières estimations. J’ai, par ailleurs, décidé d’engager un processus de recherche de partenaire pour notre filiale néerlandaise BCC. En 2020, dans un contexte de marché toujours incertain, nous viserions une légère croissance de notre chiffre d’affaires et de notre résultat opérationnel courant. Enfin, les atouts uniques de Fnac Darty, sa plateforme omnicanale, ses offres de produits et services et la qualité de ses équipes, devraient permettre d’atteindre à moyen terme une croissance du chiffre d’affaires supérieure au marché et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%. »

Analyses préliminaires des performances 2019 estimées - activités poursuivies

En 2019, le chiffre d’affaires du Groupe serait d’environ 7 340 millions d’euros et afficherait une croissance d’environ +0,7% en données comparables(2) par rapport à 2018, malgré une perte de chiffre d’affaires estimée à environ -70 millions sur les ventes de Noël, du fait des grèves en France en fin d’année qui ont particulièrement touché l’enseigne Fnac et ses magasins de centre-ville.



du Groupe serait d’environ 7 340 millions d’euros et afficherait une croissance d’environ +0,7% en données comparables(2) par rapport à 2018, malgré une perte de chiffre d’affaires estimée à environ -70 millions sur les ventes de Noël, du fait des grèves en France en fin d’année qui ont particulièrement touché l’enseigne Fnac et ses magasins de centre-ville. Le taux de marge brute atteindrait 30,4% en retrait de -20pdb en 2019 comparé à 2018, principalement en raison du poids des ventes de Noël, impactées par les mouvements sociaux en France, et de l’effet dilutif technique du développement en franchise. Les effets mix produits/services resteraient légèrement positifs grâce à l’impact favorable de l’intégration de Nature & Découvertes.



principalement en raison du poids des ventes de Noël, impactées par les mouvements sociaux en France, et de l’effet dilutif technique du développement en franchise. Les effets mix produits/services resteraient légèrement positifs grâce à l’impact favorable de l’intégration de Nature & Découvertes. Grâce à une bonne maîtrise des coûts, le Résultat Opérationnel Courant des Activités Poursuivies est estimé à environ 293 millions d’euros . Il intègrerait une contribution des sociétés acquises pour un peu plus de 20 millions d’euros sur l’exercice 2019. La marge opérationnelle courante des activités poursuivies atteindrait ainsi 4% .



. Il intègrerait une contribution des sociétés acquises pour un peu plus de 20 millions d’euros sur l’exercice 2019. des activités poursuivies atteindrait ainsi . Malgré des pertes de chiffre d’affaires imprévisibles et importantes liées aux grèves de décembre, la bonne exécution du Groupe et les effets positifs du périmètre devraient lui permettre de générer un Free Cash Flow estimé à environ 170 millions d’euros, en croissance par rapport à 2018.

Recherche de partenaire pour les activités aux Pays-Bas

Dans une dynamique d’amélioration de son agilité opérationnelle et de recentrage sur des marchés où le Groupe dispose d’une taille critique, Fnac Darty a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire pour ses activités aux Pays-Bas, afin de permettre à sa filiale néerlandaise BCC de mieux saisir les opportunités de ses marchés.

Objectifs du Groupe

Dans un contexte social toujours incertain en France, le Groupe reste prudent sur la performance de ses marchés en 2020, mais confirme sa capacité à surperformer leur croissance et reste focalisé sur la maîtrise des coûts.

Par conséquent, en 2020, le Groupe viserait une légère croissance du Chiffre d’affaires et du Résultat Opérationnel Courant.

Les objectifs à moyen terme, qui visent une croissance supérieure aux marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%, sont confirmés.

Mentions importantes

L’ensemble des données chiffrées relatives à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 présentées dans le présent communiqué de presse sont des données financières estimées. Ces données financières estimées ont été élaborées selon un processus comptable et de consolidation similaire à celui habituellement retenu pour l’établissement des comptes consolidés. Toutefois l’ensemble des procédures de clôture annuelle ne sont pas achevées.

Ces données financières estimées ont été examinées par le Conseil d’administration de la Société le 16 janvier 2020, et n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes de la Société.

Les états financiers consolidés définitifs complets du Groupe, qui feront l’objet d’un rapport d’audit des commissaires aux comptes de la Société, seront publiés le 26 février 2020 prochain, après bourse, selon le calendrier prévisionnel de publication.

ANNEXES

Synthèse des chiffres clés, des activités poursuivies 2018, non audités

et rappel des données 2018 publiées et auditées

(en millions d’euros) 2018

Activités poursuivies (1) 2018 publié Chiffre d'affaires 7 132 7 475 Var. données comparables(2) +1% Marge Brute

% du chiffre d’affaires 2 182

30,6% 2 265

30,3% Coûts d’exploitation 1 878 1 969 Résultat opérationnel courant (ROC) 304 296 Marge opérationnelle 4,2% 4,0% Free Cash-Flow(3) 158 153

Les activités aux Pays-Bas sont comptabilisées en activités non poursuivies pour 2018, conformément à l’application de la norme IFRS 5 – données non auditées Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre Free Cash-Flow intégrant le paiement de l’amende de 20 millions d’euros à l’autorité de la concurrence

Disclaimer - Informations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des indications sur les objectifs, perspectives et axes de développement du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Bien que ces indications et déclarations soient fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Fnac Darty à la date du présent communiqué, Fnac Darty ne peut garantir que les objectifs décrits seront atteints ou que les projections seront réalisées ni que les hypothèses de Fnac Darty s’avéreront justes. Ces indications et projections sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux aléas de toute activité et à l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Fnac Darty ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les objectifs, prévisions, perspectives et informations à caractère prospectif contenus dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou règlementaire qui lui serait applicable. Fnac Darty ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs figurant dans ce communiqué.

