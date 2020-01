Communiqué de presse

Assemblée Générale Extraordinaire de McPhy : approbation de l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration

La Motte Fanjas, le 16 janvier 2020 – 17h45 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) est un spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène.

L'Assemblée Générale Extraordinaire de McPhy s’est tenue ce jour au siège social de la société au 1115, Route de Saint-Thomas – 26190 La Motte Fanjas (Drôme).

Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 7 545 461 (43,47 %) des droits de vote, ont largement adopté l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration et notamment l’émission de 14 773 307 bons de souscription d’actions (BSA) annoncée dans le communiqué de presse du 6 novembre dernier.

Il est rappelé que l’émission et l’attribution des BSA s’inscrit dans le contexte de l’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés réalisée par la Société le 6 novembre 2019.

Dans ce cadre, un Conseil d’administration de la Société s’est réuni ce jour pour mettre en œuvre la résolution afférente à l’émission desdits BSA et procéder à leur attribution au profit des actionnaires de la Société ayant bénéficié de ce droit.

Il est également rappelé que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a approuvé le 20 décembre 2019 le prospectus n°19-582 déposé à l’occasion de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles issues de l’exercice des BSA (communiqué de presse du 23 décembre 2019).





Prochaine communication

Chiffre d’affaires 2019 : mardi 28 janvier 2020, après Bourse.





À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l’hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l’hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d’approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).



CONTACTS Relations presse



NewCap

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu











Relations Investisseurs



NewCap

Théodora Xu | Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 20 42

mcphy@newcap.eu











