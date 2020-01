Paris, le 16 janvier 2020

Résultats de l’offre publique de rachat d’actions initiée par Iliad

sur ses propres actions

L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a publié ce jour un avis de résultat annonçant l’apport de 15.239.719 actions à l’offre publique de rachat initiée par Iliad sur ses propres actions (l’ « OPRA »).

L’OPRA était ouverte du 23 décembre 2019 au 13 janvier 2020 (inclus) et offrait aux actionnaires la possibilité d’un rachat au prix unitaire de 120 euros de leurs actions Iliad dans la limite de 11.666.666 actions.

Le nombre d’actions présentées en réponse à l’OPRA, soit 15 239 719 actions, étant supérieur au nombre maximum de 11.666.666 actions que la société Iliad s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction proportionnelle des demandes de rachat (selon les dispositions de l’article R. 225-155 du Code de commerce).

Ainsi, Iliad rachètera 11.666.666 de ses propres actions ordinaires, représentant 19,7% de son capital1, pour un montant brut total de 1.399.999.920 euros.

Il est prévu que :

l’OPRA soit intégralement financée par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires qui fera l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’AMF,

le règlement de l’OPRA intervienne le 31 janvier 2020 après réalisation de l’augmentation de capital susvisée ;

les actions rachetées dans le cadre de l’OPRA soient annulées le 31 janvier 2020.

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1erboitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30 septembre 2019). Le Groupe est devenu le 4èmeopérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait près de 4,5 millions d’abonnés au 30 septembre 2019.

Place de Cotation: Euronext Paris Lieu d’échange: Euronext Paris, compartiment A Code valeur: ILD Code ISIN: FR0004035913 Classification FTSE: 974 Internet Membre du SBF 120, CAC Mid 100, Stoxx 600











1Sur la base d’un capital social composé de 59.162.081 actions au 31 décembre 2019.





