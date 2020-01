CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

Sur l’année 2019, chiffre d’affaires de 34,6 Mds€ 1 , +4,2% 2 en organique et +2,2% 2 en comparable

, +4,2% en organique et +2,2% en comparable Au T4 2019, chiffre d’affaires de 9,2 Mds€ 1 , +3,6% 2 en organique et +1,6% 2 en comparable.

En France, chiffre d’affaires stable en comparable, croissance organique forte au Latam (+9,2%)

, +3,6% en organique et +1,6% en comparable. En France, chiffre d’affaires stable en comparable, croissance organique forte au Latam (+9,2%) Réorganisation des activités en Amérique Latine

Faits marquants

En France, le principal nouveau fait marquant du 4ème trimestre 2019 et du début de l’année 2020 est l’accroissement du trafic clients grâce au déploiement rapide des magasins autonomes dans les enseignes du Groupe :

Cette technologie, déployée d’abord chez Franprix et Monoprix, et désormais en Supermarchés, permet d’ouvrir de manière automatisée sur des horaires très larges les magasins concernés (tard le soir, le dimanche, parfois 24H/24), de répondre aux nouvelles attentes des clients et recruter de nouveaux clients sans effort promotionnel ;

les magasins concernés (tard le soir, le dimanche, parfois 24H/24), de répondre aux nouvelles attentes des clients et sans effort promotionnel ; Avec plus de 300 magasins déployés à fin 2019 , ce nouveau service a permis un accroissement du flux client (+0,8% au 4ème trimestre en France, meilleure performance depuis 5 trimestres) et le maintien de ventes globalement stables à magasins comparables, malgré un contexte marqué par les mouvements sociaux et une baisse de la confiance des ménages en décembre ;

, ce nouveau service a permis (+0,8% au 4ème trimestre en France, meilleure performance depuis 5 trimestres) et le à magasins comparables, malgré un contexte marqué par les mouvements sociaux et une baisse de la confiance des ménages en décembre ; Les Supermarchés, dont un tiers du parc intégré est désormais équipé en solution automatisée, ont bénéficié d’une croissance du trafic clients de +2,3% sur le trimestre, meilleure performance depuis le T3 2016. Ces déploiements vont se poursuivre au T1 2020 avec l’objectif de couvrir la moitié du parc Hypermarchés et Supermarchés.

En offrant ainsi un service unique à ses clients, le Groupe poursuit sa stratégie de différenciation et l’adaptation de son business model.

Le Groupe poursuit par ailleurs la mise en œuvre de ses priorités stratégiques :

1/ Commerciales avec :

La bonne croissance du bio à +5,9% en comparable au T4 , catégorie porteuse et fidélisante et le lancement d’un concept d’ultra-proximité « Casino#Bio » en complément de Naturalia. A l’année, le chiffre d’affaires du bio est de 1,1 Md€ ;

au T4 catégorie porteuse et fidélisante et le lancement d’un concept d’ultra-proximité « Casino#Bio » en complément de Naturalia. A l’année, le ; La croissance de +9,6% en comparable du e-commerce alimentaire au T4, notamment porté par le partenariat avec Amazon récemment étendu à la Côte d’Azur. Le e-commerce représente sur le trimestre 24% de l’activité (18% publié au T4 2018). Cette tendance s’amplifiera avec l’ouverture de l’entrepôt Ocado à la fin du T1 2020 ;

au T4, notamment porté par le partenariat avec Amazon récemment étendu à la Côte d’Azur. Le e-commerce représente sur le trimestre 24% de l’activité (18% publié au T4 2018). Cette tendance s’amplifiera avec l’ouverture de l’entrepôt Ocado à la fin du T1 2020 ; La poursuite des partenariats et de l’expansion de marketplaces physiques pour offrir les meilleurs produits avec de nouveaux corners (Hema, etc.) ;

2/ Digitales avec en priorité les solutions de scan et paiement sur smartphone dans plus de 600 magasins, un programme innovant de fidélité par abonnement cumulant 200 000 souscriptions digitales sur le trimestre et une quote-part de chiffre d’affaires réalisé par les utilisateurs de Casino Max de plus de 20% sur les deux derniers mois de l’année ;

3/ De développement avec :

La poursuite du développement rentable en franchise , avec l’ouverture de 112 magasins premium et proximité sur l’année ;

, avec l’ouverture de 112 magasins premium et proximité sur l’année ; La croissance très rapide des nouvelles activités avec un chiffre d’affaires annuel sur l’activité Data en croissance de +51% à 61 M€3, l’acquisition de clients majeurs sur l’activité Data Center dans les secteurs bancaires, de l’animation 3D et des nouvelles technologies, et une croissance de +126% du pipeline de GreenYellow qui atteint 451 MWc au T4 ;

Enfin, Cdiscount délivre sa stratégie de croissance rentable avec une croissance organique du volume d’affaires (« GMV ») de +9,1%4 à l’année et une quote-part marketplace en hausse de +3,7 pts à 38,1%1 sur l’année ;

Parallèlement, Casino a poursuivi l’exécution de ses plans visant à renforcer sa structure :

Exécution du plan de refinancement , avec la levée de financements pour 1,8 Md€ et la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit confirmée en France à échéance octobre 2023, soit une extension de 1,6 à 3,6 ans de la maturité moyenne de ses lignes de crédit ;

, avec la levée de financements pour 1,8 Md€ et la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit confirmée en France à échéance octobre 2023, soit une extension de 1,6 à 3,6 ans de la maturité moyenne de ses lignes de crédit ; Regroupement des activités en Amérique Latine sous la filiale brésilienne GPA qui détient désormais 96,6% d’Exito. Le transfert au Novo Mercado est attendu pour février 2020 ;

sous la filiale brésilienne GPA qui détient désormais 96,6% d’Exito. Le transfert au Novo Mercado est attendu pour février 2020 ; Confirmation des objectifs des plans de cession en France de 2,5 Mds€ à fin T1 2020 dont 2,1 Mds signés à ce jour et 4,5 Mds€ d’ici fin T1 2021.

La croissance du Résultat Opérationnel Courant (données non encore auditées) sur le périmètre France Retail hors immobilier est estimée à +5%. Sur cette base, la marge opérationnelle de distribution s’établirait à 3,1%, en progression de +20bp par rapport à 20185.

En Amérique Latine, le Groupe maintient au T4 une forte croissance de +9,2% en organique portée par le Cash & Carry, les supermarchés rénovés et convertis aux formats porteurs, et la très bonne dynamique de la proximité. L’activité en Colombie enregistre une bonne performance sur tous les formats.

Variation T4 2019/T4 2018 Variation 2019/2018 CA HT (en M€) CA T4

2019 Croissance

totale Croissance

organique6 Croissance

Comparable3 Croissance

2 ans

Comparable3 CA

2019 Croissance

totale Croissance

Organique3 Croissance

Comparable3 France Retail7 4 164 -4,3% -1,2% +0,0% +0,3% 16 322 -2,8% -0,7% +0,3% Cdiscount 617 -3,3% -3,3% -3,3% +0,6% 1 966 +0,0% -1,4% -1,4% Total France4 4 781 -4,1% -1,6% -0,6% +0,3% 18 288 -2,5% -0,8% +0,1% Latam Retail 4 447 +1,7% +9,2% +3,4% +9,6% 16 358 +5,0% +9,7% +4,0% TOTAL GROUPE4 9 228 -1,4% +3,6% +1,6% +5,4% 34 645 +0,9% +4,2% +2,2% GMV Cdiscount1 1 202 +3,6% +6,5% n.a. n.a. 3 899 +7,0% +9,1% n.a.

Dans le cadre du processus de cession en cours, Leader Price est classé en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2019. L’année 2018 a été retraitée en conséquence.

Au 4e trimestre 2019, l’impact du change est défavorable de -3,2% et l’effet essence ressort à +0,5%. L’effet périmètre est négatif et s’établit à -1,6%. L’effet calendaire est de -0,8%.





Détails de l’activité

France Retail





Variation T3 2019 / T3 2018 (proforma8) Variation T4 2019 / T4 2018 CA HT



PAR ENSEIGNE T3 2019 Croissance totale Croissance organique9 Croissance comparable2 Croissance comparable2 sur 2 ans T4

2019 Croissance totale Croissance organique2 Croissance comparable2 Croissance comparable2sur 2 ans Monoprix 1 054 +0,5 % +0,1 % +0,3 % +1,7 % 1 232 +0,0% +0,9% +0,2% +0,7% Franprix 359 -5,6 % -3,4 % -0,2 % +2,5 % 386 -4,9% -3,3% +0,6% +0,6% Hypermarchés 1 175 -6,4 % -0,1 % +0,7 % +2,5 % 1 164 -6,3% -0,2% -0,5% -1,0% Dont Géant10 1 113 -6,5 % +0,4 % +1,1 % +3,9 % 1 110 -6,6% -0,2% -0,7% -0,7% Dont alimentaire 737 -10,2 % n.a. +2,1 % +6,7 % 720 -12,7% n.a. -0,5% +0,2% Dont non- alimentaire 143 -3,9 % n.a. -6,7 % -10,7 % 158 -3,4% n.a. -4,2% -8,3% Supermarchés 853 -2,9 % -2,7 % +0,5 % +2,2 % 775 -2,9% -2,5% +0,4% +1,2% Dont SM Casino3 793 -3,0 % -2,7 % +0,7 % +2,2 % 737 -3,3% -2,7% +0,4% +1,2% Proximité & Divers11 672 -6,6 % -3,2 % -0,8 % +2,7 % 607 -9,6% -4,8% -1,0% +0,3% Dont Proximité12 385 -1,1 % -1,0 % +0,7 % +3,9 % 297 -1,3% -1,4% -0,3% +2,2% FRANCE RETAIL 4 112 -4,0 % -1,3 % +0,4 % +2,4 % 4 164 -4,3% -1,2% +0,0% +0,3%

En France, les ventes du trimestre s’établissent à 4 164 M€, stables en comparable, marquées par la concentration du Groupe sur ses formats et géographies les plus porteurs avec :

Les cessions ou fermetures de 17 Hypermarchés 13 et 28 Supermarchés déficitaires expliquant la baisse du chiffre d’affaires total sur le trimestre ;

et 28 Supermarchés déficitaires expliquant la baisse du chiffre d’affaires total sur le trimestre ; La bonne performance dans le contexte du T4 des formats et des géographies sur lesquels le Groupe se développe, notamment sur ses priorités commerciales et digitales dont : Les catégories porteuses comme le bio, en croissance de +5,9% sur le trimestre, les produits frais et la restauration ; L’e-commerce alimentaire , qui enregistre une bonne progression de +9,6% ; Le développement des solutions digitales , avec en particulier une pénétration croissante de Casino Max dont les porteurs représentent plus de 20% du chiffre d’affaires en Hypermarchés et Supermarchés sur les deux derniers mois de l’année ; L’adhésion au programme de fidélité par abonnement Casino Max Extra 14 qui enregistre sur le trimestre plus de 200 000 souscriptions cumulées.



Au sein des enseignes :

Le chiffre d’affaires de Monoprix est en croissance de +0,2% en comparable, avec un trafic clients positif . L’activité e-commerce enregistre à nouveau une croissance à deux chiffres , portée par le partenariat avec Amazon, récemment étendu à la Côte d’Azur. Naturalia maintient une bonne tendance et poursuit son expansion avec l’ouverture de 9 magasins ce trimestre. Monoprix continue de déployer ses magasins autonomes , au nombre de 93 à fin décembre.



est en en comparable, avec un . L’activité enregistre à nouveau une , portée par le partenariat avec Amazon, récemment étendu à la Côte d’Azur. maintient une bonne tendance et avec l’ouverture de 9 magasins ce trimestre. Monoprix continue de déployer ses , au nombre de 93 à fin décembre. Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +0,6% en comparable, avec un trafic clients en croissance . Le bio enregistre une croissance comparable de +15,8% . Ce trimestre, Franprix poursuit le développement des corners non-alimentaires , renforçant le trafic clients . La plupart des magasins offrent des produits Cdiscount, 58 magasins disposent d’une offre Hema et 30 magasins de l’offre « …le drugstore parisien ». L’enseigne compte à fin décembre 54 magasins autonomes .



s’inscrivent en hausse de . Le enregistre une croissance comparable de . Ce trimestre, Franprix poursuit le développement des , renforçant le . La plupart des magasins offrent des produits Cdiscount, 58 magasins disposent d’une offre Hema et 30 magasins de l’offre « …le drugstore parisien ». L’enseigne compte à fin décembre . Les Supermarchés Casino enregistrent une croissance de +0,4% en comparable . Le trafic clients progresse fortement à +2,3% et accélère sur le début de l’année 2020, porté par les magasins autonomes au nombre de 100 à fin décembre. Les segments porteurs poursuivent leur très bonne dynamique avec une croissance comparable du bio de +11,9% et du e-commerce de +15,6% sur le trimestre.



enregistrent une croissance de . Le progresse fortement et accélère sur le début de l’année 2020, porté par les au nombre de à fin décembre. Les segments porteurs poursuivent leur très bonne dynamique avec une croissance comparable du de et du de sur le trimestre. Les ventes des Hypermarchés Géant s’inscrivent en baisse de -0,7% en comparable. Le bio et le e-commerce maintiennent une bonne tendance, respectivement en hausse de +3,7% et +7,6% en comparable. L’enseigne compte 20 magasins autonomes à fin décembre et continue de bénéficier des ouvertures le dimanche. Ce trimestre, l’enseigne a notamment accéléré l’implantation de shop in shop en magasin en partenariat avec des spécialistes.



s’inscrivent en baisse de -0,7% en comparable. Le et le maintiennent une bonne tendance, respectivement en hausse de et en comparable. L’enseigne compte à fin décembre et continue de bénéficier des ouvertures le dimanche. Ce trimestre, l’enseigne a notamment accéléré l’implantation de en magasin en partenariat avec des spécialistes. Les ventes de la Proximité s’inscrivent en légère baisse de -0,3% en comparable ce trimestre avec un trafic clients positif et de +2,2% sur deux ans. Ce trimestre, l’enseigne a renforcé significativement son offre MDD dont la quote-part de chiffre d’affaires progresse de +4,3 points au sein du parc de magasins intégrés. Un nouveau concept de proximité dédié au bio « Casino#Bio » a été inauguré, regroupant plus de 4 000 références bio dont près de 700 produits MDD. La Proximité a désormais déployé 38 magasins autonomes et prévoit d’accélérer ces déploiements en 2020.

GreenYellow

GreenYellow accélère le développement rapide de son pipeline photovoltaïque. Au cours du trimestre, la filiale énergie du Groupe a renforcé son activité photovoltaïque notamment au Maroc avec STMicroelectronics en inaugurant la plus grande centrale solaire en ombrières de parking (4 000 m2), en Colombie avec le groupe SEB, en France avec la solarisation du parking du circuit automobile de Nevers Magny-Cours pour une puissance de 4,7 MWc, et à la Réunion avec l’aéroport Roland Garros. GreenYellow a signé un nouveau contrat d’efficacité énergétique avec Samson Regulation, expert en ingénierie mécanique et industrielle.

Par ailleurs, GreenYellow continue d’enrichir sa plateforme de solutions à l’international avec la vente d’énergie B2B au Brésil et avec une offre de gaz à destination des particuliers avec Cdiscount en France. Un nouveau partenariat a été signé avec Jedlix, start-up experte de la recharge intelligente qui renforce son activité de mobilité.

Le pipeline photovoltaïque s’élève désormais à 451 MWc. Par ailleurs, GreenYellow a réalisé 77 M€ d’économies annuelles d’énergie.





Data et Data center

L’activité de Data avec 3W-relevanC enregistre un chiffre d’affaires annuel de 61 M€15, soit une croissance de +51% par rapport à 2018. En décembre, 3W-relevanC et son partenaire Orange Advertising ont été récompensés aux Trophées LSA de l’Innovation dans la catégorie « Marketing » pour leur solution inédite TV2Store de mesure de l’impact réel des campagnes télévisées sur les ventes en magasins.

ScaleMax poursuit le développement de son portefeuille de clients en signant ce trimestre de nouveaux contrats avec Natixis, Amundi, Ascendance Flight Technologies et Iconem. Dans un contexte de forte demande, ScaleMax a déjà doublé ses capacités de calcul sur son premier site en octobre dernier et prévoit l’ouverture d’un nouveau site au cours du prochain semestre.





Cdiscount16

Sur l’ensemble de l’année, le volume d’affaires (« GMV ») de Cdiscount atteint 3,9 Mds€, en croissance de +9,1%17 en organique, porté par la marketplace, levier majeur de rentabilité, les services B2C et les corners Géant.

La marketplace de produits atteint 1,3 Md€ et affiche une bonne dynamique de croissance (+12,1%). La quote-part de la marketplace dans le GMV 2019 augmente de +3,7 points pour atteindre 38,1% . Le service Fulfillment by Cdiscount affiche une croissance record de +63% avec une quote-part marketplace de 31,2%, soit une progression de +10 points.

et affiche une bonne dynamique de croissance (+12,1%). La quote-part de la marketplace dans le . Le service Fulfillment by Cdiscount affiche une avec une quote-part marketplace de 31,2%, soit une progression de +10 points. La marketplace de services affiche un GMV multiplié par 3,4 par rapport à 2018. Cdiscount Voyages voit son GMV multiplié par 10 par rapport à l’année précédente et lance une marketplace de 15 000 séjours, avec notamment un partenariat avec Disneyland. Cdiscount enregistre un fort développement de Cdiscount Energie avec une progression de son GMV de +86% et déploie 3 nouveaux services.

par rapport à 2018. Cdiscount Voyages voit son GMV multiplié par 10 par rapport à l’année précédente et lance une marketplace de 15 000 séjours, avec notamment un partenariat avec Disneyland. Cdiscount enregistre un fort développement de Cdiscount Energie avec une progression de son GMV de +86% et déploie 3 nouveaux services. La plateforme internationale se développe, avec une croissance du GMV de +85% au T4 2019. Cdiscount livre dans 25 pays européens et compte 47 sites internet connectés (+44 par rapport à fin 2018). Une alliance de 4 marketplaces européennes permettant de mutualiser les vendeurs, l’International Marketplace Network (IMN), a été déployée cette année.

au T4 2019. Cdiscount livre dans connectés (+44 par rapport à fin 2018). Une alliance de 4 marketplaces européennes permettant de mutualiser les vendeurs, l’International Marketplace Network (IMN), a été déployée cette année. Cdiscount enregistre une croissance du trafic et des clients, portée par le mobile et la fidélité. Cdiscount est numéro 2 en trafic avec plus de 20 millions de visiteurs uniques mensuels. 70% du trafic est réalisé sur mobile. Le nombre de clients actifs s’élève à 9,2 millions avec une part croissante du mobile : 50% des ventes, soit une hausse de +5,5 points. Cdiscount à Volonté compte plus de 2 millions de membres et représente 35,8% du GMV, en hausse de +1,7 points.

Chiffres clés1 T4 2018 T4 2019 Croissance

Publiée1 Croissance organique2 GMV (volume d’affaires) total TTC18 1 160 1 202 +3,6% +6,5% Dont ventes en propre 725 697 -3,9% Dont marketplace 335 376 +12,2% Quote-part marketplace19 (%) 32,8% 37,3% +4,5 pts Chiffre d’affaires (en M€) 703 677 -3,6% +0,1% Trafic (en millions de visites) 281 285 +1,4% Quote-part trafic mobile (%) 66,9% 72,1% +5,2 pts Clients actifs (en millions) 8,9 9,2 +3,1%





Chiffres clés1 FY 2018 FY 2019 Croissance

Publiée1 Croissance organique2 GMV (volume d’affaires) total TTC3 3 646 3 899 +7,0% +9,1% Dont ventes en propre 2 237 2 204 -1,4% Dont marketplace 1 117 1 253 +12,1% Quote-part marketplace4 (%) 34,4% 38,1% +3,7 pts Chiffre d’affaires (en M€) 2 174 2 195 +0,9% +3,5% Trafic (en millions de visites) 964 1 021 +5,9% Quote-part trafic mobile (%) 65,1% 71,3% +6,2 pts Clients actifs (en millions) 8,9 9,2 +3,1%

Cnova a commenté son chiffre d’affaires du 4e trimestre de façon détaillée le 15 janvier 2020

Latam Retail

Les ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (GPA Food et Exito) sont en hausse de +3,4% en comparable et de +9,2% en organique ce trimestre. Le chiffre d’affaires consolidé est impacté par un effet de change négatif de -6,7%.

GPA Food s’inscrit en hausse de +8,4%20 en organique ce trimestre.

Assaí enregistre une forte croissance organique de +19,7% 1 portée par l’attractivité du format et le succès de la stratégie d’expansion avec 22 nouveaux magasins sur l’année, dont 13 au T4, soit un nombre record pour un trimestre. La croissance comparable d’Assaí s’inscrit en hausse de +4,3% 1 malgré une forte base de comparaison en 2018. Sur l’année, l’enseigne a enregistré une croissance significative de son trafic clients et a continué d’enregistrer des gains de parts de marché .

enregistre une forte croissance organique de portée par l’attractivité du format et le succès de la stratégie d’expansion avec sur l’année, dont 13 au T4, soit un nombre record pour un trimestre. La croissance comparable d’Assaí s’inscrit en hausse de +4,3% malgré une forte base de comparaison en 2018. Sur l’année, l’enseigne a enregistré une et a continué d’enregistrer des . Chez Multivarejo, les formats rénovés continuent d’enregistrer une croissance solide et significative. L’enseigne a nommé le 14 janvier Jorge Faiçal à la tête de Multivarejo afin de piloter la transformation des enseignes.

Les magasins rénovés chez Pão de Açúcar, qui représentent désormais 40% du chiffre d’affaires de l’enseigne, continuent d’enregistrer une solide performance de +700 bps1 supérieure au reste du parc. L’enseigne prévoit de poursuivre ces rénovations en 2020, en complément de l’ouverture de 5 à 10 nouveaux magasins. La Proximité affiche une forte croissance de +10,0%1 malgré la base de comparaison élevée en 2018 (+19,1%1 au T4 2018). L’enseigne a renoué avec l’expansion en ouvrant 9 magasins Minuto Pão de Açúcar ce trimestre. Après la conversion de 18 nouveaux magasins Supermarchés Extra au format Mercado Extra, le parc converti est désormais de 100 magasins, affichant une croissance des ventes d’environ 5%1 et un trafic clients en hausse. Le projet de conversion au format Mercado Extra sera finalisé en 2020. Parallèlement, 15 magasins ont été convertis au format Compre Bem sur le trimestre, soit un parc total à date de 28 magasins enregistrant une croissance des ventes d’environ +15%1 et un trafic client en hausse. Les Hypermarchés Extra ont vu leur performance principalement impactée par une forte base de comparaison sur les catégories non-alimentaires sur les deux dernières années. Une nouvelle segmentation du portefeuille de magasins a été mise en place avec les magasins les plus dynamiques (environ 70) et les magasins en cours de cession/fermeture, conversion en Assaí et restructuration. Cette segmentation permet de mettre en place un pilotage adapté à chaque groupe de magasins.

Le Groupe poursuit le développement de ses initiatives stratégiques dans le cadre de sa transformation digitale. Le e-commerce affiche une croissance annuelle supérieure à +40%1, portée par l’expansion de la livraison express et du click & collect. James Delivery affiche une croissance mensuelle moyenne de +35%1 et enregistre un nombre de commandes multiplié par 15 depuis le début de l’année. Les applications mobiles comptent plus de 11 millions de téléchargements et représentent plus de 20% des ventes chez Multivarejo.

Au cours de l’année, 22 magasins Assaí ont été ouverts ce qui représente un accroissement de +20%1 de la superficie de vente. Chez Multivarejo, 10 magasins Minuto Pão de Açúcar ont été déployés et les conversions et rénovations se sont poursuivies avec i) 92 Supermarchés Extra convertis, dont 77 en Mercado Extra et 15 en Compre Bem et ii) 20 magasins Pao de Açúcar rénovés, portant leur nombre total à 46.











·Le Groupe Éxito enregistre une bonne performance sur tous les formats.

GPA a publié son chiffre d’affaires du 4e trimestre de façon détaillée le 15 janvier 2020 et le Groupe Éxito commentera ses résultats de façon détaillée le 17 février 2020.



Annexes

Principales variations du périmètre de consolidation

Reclassement de Leader Price en activité abandonnée

Impact du plan Rocade de cession de magasins déficitaires au sein des enseignes Hypermarchés Géant et Supermarchés Casino

Application rétrospective de la norme IFRS5 aux chiffres d’affaires trimestriels 2019 et 2018 en France

Les ventes publiées du Groupe sont impactées par le processus de cession de Leader Price annoncé au T4 2019. Conformément à la norme IFRS 5, les ventes de Leader Price (hors Geimex) sont traitées en activités abandonnées et ne figurent plus dans les ventes consolidées du Groupe.

Passage du chiffre d’affaires 2019 publié au retraité en France

M€ France Retail Activités poursuivies CA publié Leader Price France Retail Activités poursuivies CA retraité T1 2019 4 402 493 3 909 T2 2019 4 643 506 4 136 T3 2019 4 591 479 4 112

Passage du chiffre d’affaires 2018 publié au retraité en France

M€ France Retail Activités poursuivies CA publié Leader



Price France Retail Activités poursuivies CA retraité T1 2018 4 551 563 3 988 T2 2018 4 759 593 4 166 T3 2018 4 832 550 4 282 T4 2018 4 919 569 4 350 Année 2018 19 061 2 275 16 786

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS T4 2018 T4 2019 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 4,3096 4,4143 -2,4% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 3,4875 3,6722 -5,0 Uruguay (EUR/UYP) 36,2481 39,4525 -8,1% Argentine21 (EUR/ARS) 43,0451 67,2695 -36,0%

Mise en œuvre de la norme IAS 29

La norme IAS 29 relative au traitement de l'hyperinflation en Argentine a été appliquée pour la clôture des comptes au 31 décembre 2019 (segment Latam Retail). Afin de permettre la comparabilité des données 2019 et 2018, le chiffre d'affaires de l'Argentine sur l’année 2019 a été retraité de la norme IAS 29.

Evolution des KPIs opérationnels en France sur l’année 2019

2018

publié 2019



Cible annuelle

2021 1. Mix Chiffre d’affaires bio 1,0 Md€ 1,1 Md€ 1,5 Md€ 2. E-commerce Quote-part E-commerce22 18 % 24 % 30 % Volume d’affaires E-commerce alimentaire23 317 353 1 Md€ GMV Cdiscount 3,6 Mds€ 3,9 Mds€ 5 Mds€ 3. Digitalisation Déploiement du Scan & Go24 33% 50% 100 %





Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT



PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) Variation (hors calendaire) T4 2019 T4 2019 FY 2019 Monoprix 1 268 +2,2% +0,9% Franprix 438 -4,4% -3,0% Supermarchés 698 -6,1% -3,2% Hypermarchés 868 -0,6% +2,6% Proximité & Divers 719 -8,7% -3,7% Dont Proximité 367 -1,5% +1,5% TOTAL ALIMENTAIRE 3 993 -2,4% -0,5% VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT



PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) Variation (hors calendaire) T4 2019 T4 2019 FY 2019 Hypermarchés 167 -4,3% +0,0% Cdiscount 917 +5,2% +7,9% TOTAL NON-ALIMENTAIRE 1 084 +3,6% +6,4% VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT



(en M€, hors essence) Variation (hors calendaire) T4 2019 T4 2019 FY 2019 TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT 5 076 -1,2% +0,7%

Variation du chiffre d’affaires 2019/2018 France par enseigne

PAR ENSEIGNE (CA HT, en M€) 2019 Croissance totale Croissance organique25 Croissance comparable1 Monoprix 4 548 +0,6% +0,4% +0,2% Franprix 1 526 -4,9% -2,9% +0,0% Supermarchés 3 142 -2,6% -1,6% +0,6% Dont SM Casino26 2 962 -3,0% -2,0% +0,7% Hypermarchés 4 560 -4,3% +0,7% +0,4% Dont Géant2 4 345 -4,2% +1,1% +0,7% Dont alimentaire 2 893 -7,9% n.a +0,8% Dont non-alimentaire 551 -2,2% n.a -1,8% Proximité & Divers27 2 547 -4,8% -2,3% +0,2% Dont Proximité28 1 317 +0,3% +1,0% +1,6% FRANCE RETAIL 16 322 -2,8% -0,7% +0,3%





Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE 31 mars. 2019 30 juin

2019 30 sept.

2019 31 dec. 2019 HM Géant Casino 122 113 110 109 Dont Affiliés Franchisés France 7 6 6 4 Affiliés International 5 5 5 6 SM Casino 439 420 421 411 Dont Affiliés Franchisés France 104 92 91 83 Affiliés Franchisés International 20 20 21 22 Monoprix 765 771 778 784 Dont Affiliés Franchisés 174 178 180 186 Naturalia intégrés 177 179 181 182 Naturalia franchisés 14 16 19 23 Franprix 892 888 881 877 Dont Franchisés 435 443 448 459 Proximité 5 139 5 142 5 142 5 139 Autres activités (Restauration, Drive…) 579 395 394 367 Océan Indien 243 246 254 259 TOTAL France 8 179 7 975 7 980 7 946







































INTERNATIONAL 31 mars. 2019 30 juin

2019 30 sept.

2019 31 dec. 2019 ARGENTINE 26 24 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 11 9 10 10 URUGUAY 91 91 91 91 HM Géant 2 2 2 2 SM Disco 29 29 29 29 SM Devoto 24 24 24 24 SUP Devoto Express 36 36 36 36 BRESIL 1 059 1 059 1 054 1 076 HM Extra 112 112 112 112 SM Pão de Açúcar 186 185 185 185 SM Extra 173 171 161 153 Compre Bem 13 13 13 28 Assaí (Cash & Carry) 145 148 153 166 SUP Mini Mercado Extra/ Minuto Pão de Açúcar 235 235 236 237 Drugstores 124 124 123 123 + Stations-service 71 71 71 72 COLOMBIE 1 959 2 000 1 980 2 033 HM Éxito 92 92 92 92 SM Éxito et Carulla 161 158 158 158 SM Super Inter 70 70 70 70 Surtimax (discount) 1 520 1 561 1 537 1 588 Dont « Aliados » 1 419 1 469 1 445 1 496 B2B 20 25 30 30 SUP Éxito Express et Carulla Express 96 94 93 95 CAMEROUN 1 1 1 1 Cash & Carry 1 1 1 1 TOTAL International 3 136 3 175 3 151 3 226

