2019 : une année de restructuration

Chiffre d’affaires 2019 de 5 M€

L’année 2019 a été particulièrement active pour le groupe SPINEWAY qui a poursuivi le redéploiement de ses activités sur ses zones historiques, mené une réorganisation profonde de ses équipes et renouvelé la moitié de son Comité de Direction fin 2019. Spineway a également renforcé sa situation financière au travers d’un accord de financement avec la société Negma Group1 afin de lui permettre d’assurer sa croissance organique et de financer de nouveaux projets de développement. Le Groupe totalise ainsi sur l’exercice 2019 un chiffre d’affaires de 5 015 K€.

Chiffre d’affaires annuel 2018 2019* En milliers d'euros 6 515 5 015

* Chiffres non audités

Montée en puissance de la nouvelle gamme Mont Blanc MIS

Les ventes liées aux gammes de produits premium ont vu leur part dans le chiffre d’affaires total progresser à 35% (contre 29% en 2018) témoignant du dynamisme de Spineway sur ce segment. Bien qu’elle ne soit pas encore distribuée sur tous les territoires du Groupe, la gamme Mont Blanc MIS (Mini-Invasive Surgery) a vu ses ventes 2019 progresser de 8% (hors USA). Cette gamme premium, récemment homologuée au Japon, présente un fort potentiel de croissance.

Spineway poursuit son travail en R&D afin de livrer de nouveaux implants et instruments qui permettront d’élargir les indications de sa gamme Mont Blanc MIS (traumatologie, déformations). De même, des actions de promotion et formation autour de la gamme Mont-Blanc 3D+ ont été engagées au cours de cet exercice et devraient porter leurs fruits à court et moyen termes.

Baisse conjoncturelle en Amérique Latine mais de bonnes perspectives sur 2020

Dans un contexte géopolitique fragile, l’Amérique Latine reste la zone la plus dynamique du Groupe avec un chiffre d’affaires de 2,6 M€ (contre 3,4 M€ en 2018). L’exercice 2019 a vu la consolidation de certains partenariats au Mexique suite à l’engagement fort des équipes locales (+14%) et au Brésil. La progression du chiffre d’affaires devrait se poursuivre sur ces pays en 2020. De même, la stabilisation de la situation politique au Pérou et au Chili devrait permettre à Spineway de renouer avec la croissance sur ces pays historiques. Les affaires règlementaires de Spineway demeurent par ailleurs très actives sur cette zone afin d’obtenir de nouveaux enregistrements de ses produits et déployer la gamme Mont-Blanc MIS sur l’ensemble du continent.

Des ventes contrastées en Asie suite aux moindres performances de la Chine

L’Asie, pour sa part, s’établit à 705 K€ sur 2019 (contre 1 283 K€ y compris Inde en 2018) avec une fidélisation des clients en Asie du Sud-Est et un chiffre d’affaires en Chine de 145 K€ contre 506 K€ en 2018. Cette baisse des ventes chinoises est notamment liée à un sur-stockage de produits l’an passé et à l’allongement de l’homologation des produits du Groupe par les autorités chinoises.

Au Japon, à la suite de l’homologation de sa gamme Mont-Blanc MIS, le Groupe est actuellement en discussions avancées avec des distributeurs pour l’importation de ses produits. Ces dernières devraient prochainement aboutir à la signature d’un partenariat sur le territoire.

Bonne activité en Europe et prospection active sur les États-Unis

Le chiffre d’affaires sur l’Europe progresse de 13% pour se porter à 1 158 K€ et affiche son niveau historique le plus haut. Cette progression a été assurée par le développement des ventes en France (+10%) mais aussi en Europe du Nord.

La zone Middle-Est/Afrique s’inscrit pour sa part à 412 K€ cette année avec un marché tourné essentiellement sur le Mont Blanc.

Les ventes aux États-Unis s’établissent à 148 K€ et ne représentent plus que 3% du CA 2019. Spineway a été pénalisé par la faillite de son principal distributeur intervenue en 2018, la réorganisation initiée par le nouveau CEO et le travail de référencement des produits. Le Groupe a obtenu un brevet pour la gamme Mont-Blanc MIS, technique en forte croissance auprès des chirurgiens du rachis, et les équipes américaines ont poursuivi leurs actions de promotion auprès des distributeurs et chirurgiens américains. Spineway, qui a investi et engagé en 2019 des démarches actives de prospection, devrait progressivement renouer avec la croissance sur ce territoire à fort potentiel.

Spineway conserve une base solide d’activité sur ses zones historiques et devrait accélérer la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique au cours de l’année 2020 avec notamment une nouvelle politique commerciale.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019 – 28 avril 2020

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

