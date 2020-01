DELTA DRONE

Chiffre d’affaires 2019 : 20 M€

Les activités du Groupe désormais organisées en 2 pôles :

« solutions» et « services»

Dardilly, 16 janvier 2020

Poursuite d’une forte croissance de l’activité

Le chiffre d’affaires facturé 2019 s’élève à 19 877 K€, en augmentation de 81% par rapport à 2018. Compte tenu de l’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe ATM effective au 1er juin, le chiffre d’affaires consolidé 2019 devrait s’établir à 16 M€.



La part de chiffre d’affaires réalisée hors de France, essentiellement en Afrique, représente 11,3%. Elle provient presque exclusivement de l’activité de la société sud-africaine Rocketmine et de sa filiale Rocketmine Ghana, dont le chiffre d’affaires 2019 est de 2,2 M€ (+24,2% à taux de change courant).

Respect du plan de marche et nouvelle organisation des activités

En 3 ans, le chiffre d’affaires du Groupe a été multiplié par 15 (il était de 1 375 K€ pour l’exercice 2016). Cette progression s’inscrit parfaitement dans l’ambition du plan 2018 – 2019 (annoncé dans un communiqué de presse daté du 23 novembre 2017), dont un des trois axes correspondait à la poursuite d’une croissance soutenue du chiffre d’affaires.

Dans le même temps, les efforts d’organisation et de rationalisation ont permis de progressivement abaisser significativement les charges de fonctionnement, diminuer le nombre de sites en France, construire une véritable démarche de cohésion et de synergies entre les équipes françaises et étrangères, et définir plus précisément les rôles de chacun pour créer le socle d’une ambition commune.

Désormais, la stratégie de Delta Drone s’articule autour du déploiement commercial d’une gamme de solutions professionnelles dont l’industrialisation est en phase de démarrage.

De ce fait, et afin de rendre plus lisible le portefeuille d’activités, le Groupe s’organise maintenant autour de 2 pôles, le pôle « solutions» et le pôle « services ».

Evolution du marché des drones civils à usage professionnel

Pour Delta Drone, la mise en place d’une telle organisation en 2 pôles est destinée à répondre au mieux à l’évolution probable du marché des drones civils à usage professionnel.

Au terme des premières années d’émergence du marché, les fabricants de drones, au niveau mondial, ont pour la plupart été balayés par la primauté, devenue hégémonie, des constructeurs chinois. Parallèlement, cette domination des appareils chinois, du fait de leur première utilisation en tant que drones de loisir, a créé une confusion dans l’esprit de beaucoup et a progressivement entrainé une illusion de marché low-cost et de mise en œuvre aisée, parfois sans respect des réglementations et des règles de sécurité.

De surcroît, les drones ont souvent été utilisés pour des applications simples de prises de vue aérienne, sans réelle valeur ajoutée, renforçant encore plus la difficulté de trouver un modèle économique viable.

Aujourd’hui, le temps est venu, notamment grâce à l’évolution technologique et à l’importance croissante de l’intelligence artificielle (IA), de franchir une étape décisive dans l’histoire du secteur. En liaison étroite, voire collaborative, avec les futurs utilisateurs, il devient nécessaire de concevoir des solutions professionnelles complexes, dont le drone n’est qu’une des composantes, qui répondent clairement à une problématique métier, qui les distinguent clairement des drones de loisir, et qui constituent un véritable atout en termes de ROI pour les clients.

Ces solutions ont vocation à être vendues ou louées aux clients finaux. Quel que soit le mode de commercialisation, elles nécessitent cependant une offre de services associés couvrant tous les aspects de la chaîne de valeur : gestion de la réglementation, SAV & maintenance, formation, le cas échéant opérateurs de la solution en cas d’externalisation du process.

Depuis plusieurs années, Delta Drone s’inscrit dans cette démarche, en structurant son organisation autour d’une chaine de valeur complète et en agrégeant les briques technologiques nécessaires à la mise au point des solutions du futur.

Les deux pôles d’activité du Groupe

Le pôle « solutions»

Au sein du pôle « solutions», 5 offres sont aujourd’hui disponibles :

ISS SPOTTER : solutions drones dans le secteur de la sécurité,

COUNTBOT : solution d’inventaire par drone,

ROCKETMINE : solutions destinées au secteur des mines,

NEOPTER : solution de chorégraphie événementielle à base de drones autonomes,

AERO41 : solution d’épandage par drone.



Il faut noter que 2 autres solutions professionnelles sont conçues et développées par des sociétés dans lesquelles Delta Drone détient une participation : solution d’inspection aéronautique (Donecle) et solution de drones filaires (Elistair).

En 2019, le pôle « solutions» a représenté 15,6% du chiffre d’affaires global. Cette part devrait fortement et rapidement progresser.

Le pôle « services »

Le pôle « services » intègre toutes les prestations réalisées, notamment pour la mise en œuvre des solutions (gestion réglementaire, formation des télépilotes, réalisation des missions, traitement des données, archivage, suivi et traçabilité, etc.). Il inclut également un ensemble de prestations spécifiques auprès de clients qui ont vocation à progressivement devenir utilisateurs des solutions professionnelles.

Perspectives

Depuis le 1er janvier, Delta Drone a démarré le processus d’installation de son futur site industriel à Dardilly (69), dans lequel seront assemblées les solutions, notamment ISS SPOTTER et COUNTBOT. Leur production effective est prévue à partir du deuxième trimestre.

Le plan 2020 – 2021, annoncé récemment, repose sur trois axes majeurs qui sont, au terme du plan, un CA de 30 M€, une rentabilité d’exploitation positive de 10%, et une part de 30% d’activité réalisée hors de France.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international du secteur des drones civils à usage professionnel. Il déploie une gamme de solutions professionnelles spécifiquement conçus pour les secteurs adressés, ainsi qu’un ensemble complet de services associés.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth :

53 151 903 BSA J – Code ISIN : FR0013400983

22444 809 BSA Y – Code ISIN : FR0013400991

www.deltadrone.com

Contacts :

