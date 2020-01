BIC – Communiqué de Presse

Clichy – 16 Janvier 2020

BIC renforce son Comité Exécutif afin d’accélérer sa transformation

Afin d'accélérer son plan de transformation et de mieux répondre aux défis stratégiques et opérationnels, BIC renforce son Comité Exécutif en y intégrant de nouvelles compétences.

Avec 30 années d’expérience en Inde, en Chine, à Singapour et aux Etats-Unis dans la direction de stratégies commerciales internationales et de relations avec les clients au sein de grandes marques de Biens de Consommation, Chester Twigg est nommé Group Commercial Officer.

Au sein du Comité Exécutif de BIC, Chester Twigg rejoint Sara LaPorta, récemment nommée Chief Strategy and Business Development, et Charles Morgan, Chief Administrative Officer.

En charge de la Stratégie, du Développement et des Fusions & Acquisitions, avec plus de 20 ans d'expérience en Stratégie, Fusions & Acquisitions et « Insights » Consommateurs au sein de sociétés internationales, Sara LaPorta a rejoint BIC en octobre 2019.

Charles Morgan est responsable de la mise en place du nouveau Centre de Services Partagés de BIC et des Technologies de l'Information. Il a rejoint BIC en septembre 2019 avec une solide expérience dans l’exécution de programmes de transformation pour de grandes organisations.

" Alors que nous abordons une phase décisive de notre plan de transformation, l'arrivée de Chester Twigg, Sara LaPorta et Charles Morgan au sein du Comité Exécutif permettra d'optimiser nos performances à tous les niveaux. Leur contribution sera déterminante pour pivoter d'une organisation matricielle par catégories vers une organisation globale centrée sur le consommateur ", a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général.

Aux côtés de Chester Twigg, Sara LaPorta et Charles Morgan, et sous la responsabilité de Gonzalve Bich, Directeur Général, le Comité Exécutif de BIC est composé de :

Jim DiPetro, Chief Finance Officer and Senior Executive Vice-President , responsable de la mise en place de processus transverses fiables, de l’exactitude du reporting et de l’efficacité du planning financier afin d’améliorer la performance financière du Groupe.

, responsable de la mise en place de processus transverses fiables, de l’exactitude du reporting et de l’efficacité du planning financier afin d’améliorer la performance financière du Groupe. Thomas Brette, Group Insights and Innovation Officer , en charge de redynamiser nos processus d’innovation, en plaçant le consommateur au cœur de notre eco-système, de collecter des données et de générer de nouvelles idées afin de créer des produits et des services innovants en ligne avec notre stratégie de marque et nos engagements en matière de Développement Durable.

, en charge de redynamiser nos processus d’innovation, en plaçant le consommateur au cœur de notre eco-système, de collecter des données et de générer de nouvelles idées afin de créer des produits et des services innovants en ligne avec notre stratégie de marque et nos engagements en matière de Développement Durable. Peter Dalsberg, Group Supply Chain Officer, en charge d’optimiser l’efficacité à travers nos opérations de production, la centralisation des achats et une chaine logistique « end-to-end » ; tout en préservant la sécurité, la qualité, et l’accessibilité de nos produits.

François Clément-Grandcourt, Group Lighter General Manager , qui poursuit le développement de la catégorie Briquets en capitalisant sur ses procédés de fabrication et de R&D uniques, tout en continuant de mettre l’accent sur la sécurité et la qualité.

, qui poursuit le développement de la catégorie Briquets en capitalisant sur ses procédés de fabrication et de R&D uniques, tout en continuant de mettre l’accent sur la sécurité et la qualité. Alison James, Chief Human Resources Officer, responsable du développement des compétences organisationnelles et humaines afin d’accompagner l’évolution de la culture du Groupe en support de la stratégie long terme.

ANNEXE

comite executif de bic

Gonzalve BICH – Directeur Général

Gonzalve Bich, franco-américain, est administrateur et Directeur Général de SOCIÉTÉ BIC. Il a été Directeur des Opérations du Groupe de janvier 2017 à Mai 2018 et Directeur Général Délégué de juin 2016 à Mai 2018. Gonzalve Bich a rejoint BIC Asie en 2003 où il a travaillé pendant quatre ans à développer l’activité de cette région. Il a ensuite occupé le poste de Directeur du Développement des Carrières puis rejoint la catégorie Rasoirs en tant que Directeur Marketing. De 2008 à 2012, il a été responsable des activités de BIC Europe du Nord puis du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Océanie et de l’Asie-Pacifique. En juillet 2013, il prend la responsabilité de l’ensemble de la zone Marchés en Croissance et il est nommé Directeur des Catégories Grand Public et de l’Amérique latine au printemps 2016. Gonzalve Bich est diplômé de Harvard où il a obtenu en 2001 son Bachelor of Arts en histoire avec mention.

Jim DIPIETRO – Directeur Financier et Directeur Général Délégué

Jim a rejoint BIC en mai 1998 en tant que Directeur financier délégué senior de BIC Corporation et a été nommé Directeur financier en 2002. Avant de rejoindre BIC, Jim était Directeur financier des activités pharmaceutiques grand public de Bayer pour la région Amérique du Nord. Il a débuté sa carrière au sein de Chase Manhattan Bank au poste d'auditeur interne. Jim est américain. Au cours de ses études, il a obtenu une licence en comptabilité de l'Université St. John et un master en finance de l'Université Pace, tous deux à New York

Sara LAPORTA – Chief Strategy and Business Development Officer

Sara LaPorta a rejoint BIC en octobre 2019. Elle a débuté sa carrière en tant qu'associée au Boston Consulting Group, où elle a mené diverses missions centrées sur la croissance pour de grandes marques de distribution et des sociétés de produits de grande consommation. Plus récemment, Sara a passé 10 ans chez PepsiCo en tant que Senior Vice President. Elle y a développé et coordonné des stratégies de croissance pour l'activité Boissons sur le continent américain et dans le monde, enrichissant le portefeuille avec des marques d'une taille supérieure à 5 milliards de dollars et identifiant de nouvelles opportunités de croissance. Sara est britannique et titulaire d’un MBA de la M.I.T. Sloan School, ainsi que d'un doctorat en phytopathologie et en biotechnologie de l'Université de Londres.

Chester TWIGG – Chief Commercial Officer

Chester Twigg rejoindra BIC le 20 janvier, après avoir été responsable de la gestion des activités commerciales de Johnson & Johnson Consumer Inc. dans le monde. Auparavant, Chester a occupé plusieurs postes « marketing et commercial » chez Procter & Gamble et A.S Watson en Inde, en Chine et à Singapour. Chester est indien. Il est diplômé en économie de l'Université de Mumbai et a obtenu un MBA en marketing avant de commencer sa carrière commerciale (marketing, ventes et stratégie) au sein du groupe Godrej à Mumbai.

Thomas BRETTE – Group Insights and Innovation Officer - Stationery and Shavers

Thomas Brette a rejoint BIC en 1999 en tant que Contrôleur de gestion en Grèce. Il est ensuite parti à New York pour occuper le poste de Directeur financier de la catégorie Rasoirs. Il a été nommé Directeur Financier de BIC Sport en 2005 et Responsable d’une Business Unit de la catégorie Papeterie en 2007. En 2009, Thomas a rejoint la catégorie Rasoirs en tant que Directeur du Marketing, avant d'être nommé Directeur Général Adjoint de la catégorie en 2013. Il a intégré l'équipe de direction de BIC en 2015, en charge de la catégorie Rasoirs. Avant de rejoindre BIC, Thomas a travaillé pour la banque française Crédit Lyonnais. Thomas est français et diplômé en comptabilité et finance de l'Institut National des Techniques Économiques et Comptables – Paris, France.

Peter DALSBERG – Group Supply Chain Officer

Peter Dalsberg a rejoint BIC en Octobre 2017 en tant que Responsable de la catégorie Papeterie. Avant de rejoindre BIC, Peter travaillait chez Amcor où, après avoir mené des Opérations sur le continent américain, il était en charge de la Stratégie Globale et du Business Development pour la zone Asie Pacifique. Avant de travailler chez Amcor, Peter a occupé différentes fonctions chez British American Tobacco où il a notamment été en charge de la Supply Chain pour la Région Asie Pacifique et des Opérations en Europe de l’Ouest. Peter est danois et diplômé de la Copenhagen Business School, en Administration des Affaires.

François CLEMENT-GRANDCOURT – Group Lighter General Manager

François Clément-Grandcourt a rejoint BIC en 2000 en tant que Directeur du Marketing produit de la catégorie Rasoirs. Il a accédé en 2004 au poste de Directeur du Marketing Europe-Moyen-Orient et Afrique des catégories Briquets et Rasoirs, avant de devenir Directeur Général de BIC Europe de l'Est. En 2007, il a été nommé Directeur Général Adjoint de la catégorie Briquets. Il a intégré l'équipe de direction en 2016 et il est en charge de la catégorie Briquets. Avant de rejoindre BIC, François a travaillé chez Coca-Cola et Danone. François est franco-suisse et détient un master de l'INSEAD en gestion d'entreprise.

Charles MORGAN – Chief Administrative Officer

Charles Morgan a rejoint BIC en septembre 2019. Avant de rejoindre BIC, Charles a occupé le poste de Vice-Président des Services Financiers Partagés chez Aetna. Charles a été Directeur Exécutif, Global Business Services pour General Motors, où il a été l'architecte et le leader d'une transformation financière majeure. Il a également occupé des postes de direction chez American Express, Marsh Inc, Reuters et HSBC. Charles est britannique. Il a commencé sa carrière en tant que comptable chez Deloitte à Londres, avant de rejoindre la branche Conseil. Il est titulaire d'un diplôme en informatique de l'Université de Cambridge.

Alison JAMES – Chief Human Resources Officer

Alison James a rejoint BIC en 2014. Avant cela, Alison était Directrice des Ressources Humaines des Opérations Globales chez Life Technologies à San Diego. Elle a également occupé divers postes au sein des Ressources Humaines pour plusieurs autres sociétés, notamment Encore Capital Group et Gateway. Elle a commencé sa carrière chez Mars Inc., société au sein de laquelle elle a occupé différents postes. Alison est américaine et britannique et titulaire d’une licence en management et en français de l’Université de Bradford (Grande-Bretagne).

