MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est lors d'une présentation aujourd'hui au Salon International de l'Auto de Montréal que le Telluride a été désigné « Meilleur utilitaire grand format » 2020 au Canada. Ce prix fait du Telluride le meilleur véhicule de sa catégorie, selon l’évaluation de plus de 50 journalistes automobiles professionnels. Cet honneur implique aussi que le Telluride est finaliste au grand prix du « Véhicule utilitaire de l’année » qui sera décerné par l’AJAC en février prochain.



Ce prix témoigne des améliorations spectaculaires récentes de la marque Kia et de ses produits. Le Telluride le démontre bien, avec sa conception, sa technologie, son ingénierie ainsi que ses dispositifs et son équipement sécuritaires qui rivalisent avec ceux des modèles concurrents de classe mondiale et qui positionnent la marque comme la meilleure de sa catégorie en termes de style, de raffinement, de sécurité et de technologie.

Le modèle primé Telluride sera en vedette dans d'autres salons canadiens et il est actuellement disponible chez les concessionnaires Kia partout au pays.

« L'AJAC est heureuse de présenter le prix du ‘Meilleur utilitaire grand format’ 2020 au Canada au Kia Telluride, a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. Elle a ajouté « un prix décerné dans une catégorie en vue d’être la ‘Voiture de l’année’ reflète les opinions expertes de dizaines de journalistes automobiles canadiens d'un bout à l’autre du pays, qui conduisent et évaluent des véhicules de tous les segments de l'industrie, sur différents parcours et conditions météorologiques. Le choix du Telluride comme vainqueur parmi les modèles concurrents est une véritable réussite ».

« La Kia Telluride symbolise le succès de la marque à ce jour et constitue une indication claire des développements à venir, a déclaré Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Nous sommes honorés qu’un grand nombre de journalistes automobiles reconnus à travers le pays considèrent le Telluride comme le meilleur véhicule de sa catégorie, par rapport à d’autres excellents modèles sur ce segment du marché ».

Pour plus d'information sur le Telluride et la gamme complète des modèles Kia, y compris le tout nouveau VUS sous-compact Seltos, visitez Kia.ca.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et a récemment ajouté le Seltos à sa gamme de modèles. Pour en savoir plus sur l’avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

