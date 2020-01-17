加利福尼亚州, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为先进存储控制器技术的新兴领导者，英韧科技集团很高兴宣布，威刚采用其卢茨PCIe（IG5236）控制器设计威刚的XPB Sage，佰维采用相同控制器设计佰维NW200，这两款PCIe Gen 4 NVMe固态硬盘均采用M.2 2280形状因子。Rainier固态硬盘控制器是英韧科技固态硬盘控制器芯片系列的最新产品，给人留下了深刻印象，该系列包括第3代Shasta、Shasta+和第4代Tacoma产品。



阿南德科技和Tom的硬件公司报告称，英韧科技的Rainier控制器比目前市场现有的固态硬盘控制器具有显著的进步，定位高端客户端和入门级数据中心市场。卢茨是首批采用台积电12 nm FinFET工艺制造的固态硬盘控制器之一。Rainier拥有8个NAND信道，运行速度最高可达1200MT/s，速度足以支持新一代NAND，并可支持高达16TB的存储。基于Rainier的固态硬盘实现了超过7 GB/s的连续读取速度和高于6 GB/s的写入速度，实现PCIe 4 x4的接口饱和。Rainier还添加了多命名空间支持和SR-IOV虚拟化等面向企业的功能，同时仍支持面向客户端的电源管理，空闲状态低于50 mW，睡眠状态低于2 mW。

“对于威刚的XPG Sage固态硬盘突破7 GB/s的里程碑，我们感到非常兴奋，它使用英韧科技的Rainier (IG5236)作为固态硬盘控制器。与当前所有PCIe 4.0固态硬盘相比，这一新的威刚产品承诺显著提高速度和IOPS，” 威刚总裁陈玲娟女士表示。“我们对与英韧科技的持续伙伴关系感到高兴，并分享他们的愿景，即为计算和游戏市场带来一流的性能。”

“存储设备的吞吐量一直是计算机系统的瓶颈。第四代PCIe NVMe固态硬盘使第三代PCIe NVMe固态硬盘的吞吐量翻了一番，并极大提高了整体系统性能,” 佰维副总裁李振华表示。“2020年，对PCIe第四代固态硬盘的需求将大幅增加。英韧科技的Rainier控制器提供前所未有的性能和能效，使我们能够在功率敏感型M.2平台释放第四代PCIe接口的全部潜力。”

威刚的XPG Sage PCIe Gen 4固态硬盘和Biwin最近在CES 2020展示的NW200固态硬盘都是首批使用英韧科技Rainier控制器的产品。现场展示产品的初步CrystalDisk结果显示顺序读写速度分别为7,240 Mbps和5,395 Mbps。未来的固件版本将把写入速率提高到6000 Mbps以上。

“我们非常高兴与威刚和佰维合作，将他们的PCIe Gen 4 NVMe固态硬盘推向市场，并为我们提供展示我们先进控制器技术的机会,” 英韧科技首席执行官吴子宁博士称。“英韧科技的长期目标是将自己定位为客户端和企业存储市场首选的高性能控制器。我们的首款控制器IG5208“Shasta”已投入量产，并提供完整参考固态硬盘设计，这证明了英韧科技的设计资质。从Shasta发展而来，整合到我们的Shasta+和Rainier产品的先进功能集在固态硬盘市场广受欢迎，” 吴子宁博士继续说道。

关于英韧科技集团

英韧科技正在利用其先进的第三代和第四代PCIe SSD(固态硬盘)处理器改变数据存储。通过提供前所未有的可靠性、性能和能效，基于英韧科技技术的固态硬盘充分释放了使用最新NAND闪存的下一代固态硬盘的潜力。英韧科技成立于2016年，由领先的风险资本投资者提供资金，并得到一线存储公司的认可。获取更多信息，请访问英韧科技集团官网：www.innogritcorp.com

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