加州聖何塞, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的先進儲存控制器技術提供商 Innogrit Corporation 欣然宣佈公司將採用 Rainer PCIe (IG5236) 控制器，而由 ADATA 設計的控制器將加入 ADATA 的 XPB Sage，Biwin 的設計則加入 Biwin 的 NW200。這兩個 PCIe Gen 4 NVMe SSD 均採用 M.2 2280 的尺寸。Rainier SSD 控制器是 Innogrit 的 SSD 控制器芯片系列最新產品，該系列令人印象深刻，其產品包括 Gen 3 SHASTA、SHASTA+ 和 Gen 4 Tacoma。



AnandTech 和 Tom’s Hardware 報告稱，與現今市場上現有 SSD 控制器相比，Innogrit 的 Rainier 控制器是當代的重大進步，其目標是高端客戶和入門級數據中心市場。Rainier 是 TSMC 12nm FinFET 流程生產的首批 SSD 控制器之一。Rainier 有 8 個 NAND 通道，其運行速度最高可達 1200MT/s，足以滿足下一代 NAND 的需求，也可支援高達 16TB 的儲存。基於 Rainier 的 SSD 可達到連續讀取速度超過 7GB/s，寫入速度超過 6GB/s，使 PCIe 4 x4 介面達到飽和。Rainier 亦加入企業適用的功能，如多個名稱空間支援和虛擬 SR-IOV，同時繼續支援客戶的電源管理，其閒置狀態的功耗低於 50mW，休眠狀態的功耗低於 2mW。

ADATA 總裁 Shalley Chen 女士說：「ADATA 的 XPG Sage SSD 使用 Innogrit 的 Rainier (IG5236) 作為 SSD 控制器來突破 7GB/s 的里程碑，我們感到非常興奮。這個全新 ADATA 產品有望超越目前所有 PCIe 4.0 SSD，達到顯著的速度和 IOPS 改良。我們十分高興能與 Innogrit 持續合作，並與他們抱持相同願景，為計算和遊戲市場帶來卓越表現。」

Biwin 工程副總裁 Larry Li 表示：「儲存設備的吞吐量一直是電腦系統的瓶頸難題。第四代 PCIe NVMe SSD 比第三代 PCIe NVMe SSD 的吞吐量增加一倍，大幅提高整體系統性能。PCIe Gen 4 SSD 的需求將在 2020 年急升。Rainier 控制器達到空前的表現和效能，讓我們得以在對功耗敏感的 M.2 平台上釋放 Gen 4 PCIe 介面的所有潛力。」

最近在 CES 2020 上展示的 ADATA XPG Sage PCIe Gen 4 SSD 和 Biwin NW200 SSD 都是最早使用 Innogrit 生產的 Rainier 控制器產品。實時示範產品的初步 CrystalDisk 結果顯示，順序讀取和寫入速度分別為 7,240 和 5,395 MBps。未來的固件版本會將寫入速率推高至 6,000 MBps 以上。

Innogrit 行政總裁 Zining Wu 博士說：「我們非常高興能與 ADATA 和 Biwin 合作，攜手將他們的 PCIe Gen 4 NVMe SSD 推出市場，也很高興有機會讓我們公開展示先進的控制器技術。Innogrit 的長遠目標是將公司定位為客戶和企業儲存市場上的高性能控制器首選。在建立 Innogrit 的設計憑證後，我們的第一個控制器 IG5208「Shasta」現已進入大量生產階段，並提供完整的一站式參考 SSD 設計。Shasta 經演變後，進階功能集已整合到我們的 Shasta+ 和 Rainier 產品中，並在 SSD 市場上大獲好評。」

關於 Innogrit Corporation

Innogrit 正在透過其先進的 PCIe Gen 3 和 Gen 4 SSD（固態硬盤）處理器扭轉數據儲存。透過提供前所未有的可靠性、性能和效能，基於 Innogrit 技術的 SSD 可釋放採用最新 NAND 閃存的下一代 SSD 的所有潛力。Innogrit 成立於 2016 年，由領先的風險資本投資者提供資金，並獲得一線儲存公司的認可。如需更多資訊，請瀏覽 Innogrit Corporation 網站 www.innogritcorp.com

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