PHILADELPHIA, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phenom People , de wereldwijde leider in Talent Experience Management (TXM), kondigde vandaag aan dat het een serie C-financieringronde van 30 miljoen dollar heeft afgesloten, wat de totale investering op 61 miljoen dollar brengt. De ronde wordt geleid door WestBridge Capital , met medewerking van AllianceBernstein Private Credit Investors’ Growth Stage Capital Group . De bijdragen van bestaande investeerders omvatten AXA Venture Partners, Sierra Ventures, Omidyar Technology Ventures, Sigma Prime Ventures and Karlani Capital. Om de wereldwijde vraag naar door AI aangestuurde talentervaringen te ondersteunen, zal Phenom People de investeringen gebruiken voor een voortdurende groei en schaling van het bedrijf.



Het hoofdkantoor van Phenom People is gevestigd in Philadelphia en heeft vestigingen in Canada, India, Israël, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het bedrijf is uitgegroeid tot 500 werknemers met meer dan 300 klanten in alle sectoren en staat op plek 120 van de Deloitte Technology Fast 500.

"Organisaties die wereldwijd actief zijn, verschuiven hun uitgaven van verouderde unieke HR-tools naar gegevensgestuurde, intelligente platforms voor talentervaring", aldus Mahe Bayireddi, CEO en medeoprichter van Phenom People. "CHRO's kunnen een investering doen in een moderne aanpak, waarbij elke interactie gedurende de gehele talentcyclus wordt gekoppeld aan kandidaten, recruiters, werknemers en management."

"De talentervaringstechnologie van Phenom People is ongeëvenaard in de hedendaagse markt," aldus Sumir Chadha, oprichter en directeur van Westbridge Capital. "Hun oplossing is HR te transformeren en te ontwikkelen op een manier waarop point solutions en aangekochte technologieën dat niet kunnen. Dit past bij de beweging van de markt naar experience management voor talent."

"We geven prioriteit aan strategische investeringen die zijn afgestemd op markttrends," aldus Abhishek Sud, managing director bij AB-GSC. "Experience management is het volgende tijdperk voor internationale bedrijven die investeren in talent: Phenom People is toonaangevend op het gebied van standaarden en technologie. Ze hebben een indrukwekkend portfolio van grote internationale merken en een geschiedenis van betrokkenheid bij het succes van hun klanten."

Human Resources heeft een marktwaarde van meer dan 400 miljard dollar, waarvan 32 miljard dollar wordt uitgegeven aan technologische oplossingen. Met meer dan 45 miljoen mensen die alleen al in de Verenigde Staten van baan wisselen, is het uitgebreide proces van het zoeken, uitbesteden, interviewen en inwerken tijdrovend en duur. Werkgevers hebben gegevens en automatisering nodig om het traject voor elke talentervaring te personaliseren en te optimaliseren. Toch blijven teams de fout maken om te investeren in een reeks unieke tools, waardoor de kloof tussen mensen, processen en systemen groter wordt.

Het Phenom Talent Experience Management-platform bestaat uit één platform dat het gebruik van verschillende HR-tools overbodig maakt. Het verbindt de vier belangrijkste ervaringen van belanghebbenden in de talentcyclus en verkort de time-to-hire en de cost-per-hire, terwijl de kwaliteit en productiviteit van talent worden verbeterd:

Ervaring van recruiters: Recruiters herkennen toptalent sneller met de door AI aangestuurde fit- en engagementscore in hun CRM-systeem. E-mail- en SMS-campagnes zetten passieve kandidaten aan tot actie en vormen hoogwaardige informatiebronnen.

Ervaring van medewerkers: Talentmanagement stelt medewerkers in staat nieuwe loopbaantrajecten, leermogelijkheden en hiaten in vaardigheden te identificeren met gepersonaliseerde vacatures en interne mobiliteit. Door het via-viawervingsproces te automatiseren, kunnen ze hun professionele netwerken gebruiken en vacatures sneller vervullen.

Ervaring van het management: Leidinggevenden en personeelsmanagers identificeren hiaten in het wervingsproces en optimaliseren strategieën door analyses, rapportages en prognoses te evalueren. Met deze analyses kunnen talent leaders ook opvolgingsplannen ontwikkelen die de organisatie voorbereiden op toekomstige groei.

Phenom People organiseert 's werelds grootste conferentie op het gebied van talentervaring, IAMPHENOM , voor CHRO's, talent leaders en HR-professionals. IAMPHENOM 2020 wordt van 3 tot 5 maart in Philadelphia gehouden. Schrijf u hier in en gebruik de kortingscode SERIESC.

Over Westbridge

Westbridge Capital is een zeer ervaren beleggingsonderneming die ongeveer 3 miljard dollar aan kapitaal beheert. Westbridge streeft naar een samenwerking met veelbelovende middelgrote bedrijven die voor de lange termijn door uitstekende ondernemers en managementteams worden geleid, of het nu publieke of private ondernemingen zijn.

Ga voor meer informatie over Westbridge naar www.WestBridgecap.com .

Over AB Private Credit Investors en AB Growth Stage Capital

AB Private Credit Investors is het direct lending-platform in de middenmarkt van AllianceBernstein L.P. (AB). AB-PCI beheert ongeveer 9,2 miljard dollar aan kapitaal dat beschikbaar is voor investeringen en biedt een reeks financieringsoplossingen aan middelgrote bedrijven, waaronder de mogelijkheid om tot 150 miljoen dollar aan krediet te investeren bij één lener en tegelijkertijd aanzienlijke investeringen in aandelen te doen.

De investering in Phenom People werd uitgevoerd als onderdeel van AB-PCI's Growth Stage Capital initiatief (AB-GSC). AB-GSC richt zich op snelgroeiende technologiebedrijven die worden ondersteund door toonaangevende risicokapitaal- en growth equity-bedrijven. Andere recente investeringen van AB-GSC zijn onder andere bedrijven als Rubrik, Workfront, Degreed, Punchh, Heap Analytics, Fuze en DataRobot.

Meer informatie over AB vindt u op onze website, www.alliancebernstein.com .

Over Phenom People

Phenom People is een wereldwijd HR-technologiebedrijf dat een miljard mensen helpt de juiste baan te vinden. Dit doen we via een AI-gebaseerd SaaS-platform, genaamd Talent Experience Management.

Bezoek de carrièresite om openstaande vacatures te bekijken.

Ga voor meer informatie naar www.phenompeople.com .

