NEW YORK, 17 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le sommet et l'exposition MRO Middle East (#MROME) se tiendra du 24 au 26 février à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce sommet combiné au salon professionnel et installé près d' Aircraft Interiors Middle East (AIME), est la plus importante conférence et exposition organisée dans la région du Golfe pour la maintenance des avions commerciaux.



Réunissant plus de 5 000 participants issus de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur aérien, plus de 83 pays y sont représentés, offrant des occasions de rencontre entre les leaders de l'industrie représentant les compagnies aériennes, les régulateurs, les fournisseurs et les prestataires de service.

D'après le rapport 2020 d'Aviation Week Commercial Fleet & MRO Forecast, les flottes du Moyen-orient devraient quasiment doubler, passant de 1 760 appareils en 2020 à 3 670 d'ici 2029, soit un TCCA de 8,5 %. La demande de MRO au Moyen-Orient devrait doubler au cours des 10 prochaines années et pourrait atteindre 16,5 milliards de dollars d'ici 2029.

Le salon MRO Middle East (du 25 au 26 février), fort de plus de 300 fournisseurs de solutions, se tiendra au Dubai World Trade Center (Halls Za’abeel 2-3). L'entrée est gratuite pour les professionnels de l'industrie qui pourront y découvrir les dernières technologies ainsi que les fournisseurs qui sont en train de révolutionner l'industrie MRO. Le salon sera ouvert le mardi 25 février de 10h00 à 17h30 et le mercredi 26 février de 10h00 à 16h00. Cliquez sur ce lien pour découvrir la liste des exposants .

Le sommet MRO Middle East se tiendra la veille du jour de l'exposition principale, le lundi 24 février à l'hôtel Conrad Dubai. La conférence d'une journée attire plus de 150 professionnels chevronnés du marché secondaire de l'aviation, prêts à rencontrer, examiner le contexte, et discuter d'opportunités naissantes au Moyen-Orient. Les sessions seront suivies d'une réception de réseautage pour les délégués.

Les intervenants du sommet incluent :

Les sponsors Platine de la MRO Middle East sont HEICO , Lufthansa Technik , Satair et StandardAero , et les sponsors Or sont Atitech, Collins Aerospace , Embraer , et Turkish Technic .

« Avec une présence sur cinq continents, les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont surpassé la croissance du trafic aérien dans la région deux fois plus vite que le reste du monde, et l'industrie mondiale de la MRO atteindra bientôt les 100 milliards de dollars », a déclaré Lydia Janow, directrice générale/Événements, Aviation Week Network. « Les professionnels concernés par tous les aspects de la maintenance, réparation et révision aéronautiques auront l'occasion de rencontrer ceux qui stimulent la croissance dans la région, développant des technologies de pointe, et faisant progresser l'industrie. »

Les autres événements MRO 2020 incluent : MRO Australasia les 11 et 12 mars à Brisbane (Australie) ; MRO Americas du 28 au 30 avril à Dallas (Texas) ; ap&m Europe du 19 au 21 mai à Manchester (Royaume-Uni) ; Engine Leasing, Trading & Finance Europe les 10 et 11 juin à Londres ; Aero Engines Europe les16 et 17 septembre à Stavanger (Norvège) ; MRO Asia-Pacific/Aero Engines Asia-Pacific du 22 au 24 septembre à Singapour ; et MRO Europe du 27 au 29 octobre à Barcelone (Espagne).

À PROPOS D'AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network est le plus important prestataire de services et de renseignements multimédias pour les industries mondiales de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, servant 1,7 million de professionnels dans le monde. Les professionnels du secteur comptent sur Aviation Week Network pour les aider à comprendre le marché, à prendre des décisions, à prévoir les tendances, à communiquer avec les personnes et à saisir les opportunités commerciales. Les clients comprennent les plus importants constructeurs et fournisseurs aéronautiques, compagnies aériennes, aéroports, exploitants d'aviation d'affaires, forces armées, gouvernements et autres organisations qui servent ce marché mondial. Le portefeuille d'Aviation Week Network fournit des ressources journalistiques et d'analytique, données et renseignements primés, des salons professionnels et conférences de classe mondiale ainsi que des services publicitaires et de marketing axés sur les résultats.

Aviation Week Network fait partie d'Informa Markets, une division d'Informa PLC.

À PROPOS D'INFORMA MARKETS

Informa Markets crée des plateformes pour les industries et aide les spécialistes du marché à faire des affaires, innover et croître. Notre portefeuille comprend plus de 550 marques et événements B2B internationaux dans des marchés comprenant entre autres les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l'infrastructure, la construction et l'immobilier, la mode et l'habillement, l'hôtellerie, les aliments et boissons, la santé et la nutrition. Nous fournissons aux clients et partenaires du monde entier des occasions de s'engager, d'expérimenter et de faire des affaires dans le cadre d'expositions physiques, de contenu numérique spécialisé et de solutions de données pratiques. En tant qu'organisateur d'expositions le plus important au monde, nous donnons vie à une large variété de marchés spécialisés, créant des opportunités et les aidant à prospérer 365 jours par an. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.informamarkets.com.

À propos de Tarsus F&E LLC Middle East

Tarsus F&E LLC Middle East est l'un des noms les plus influents du secteur évènementiel pour l'industrie aéronautique, et a organisé le tout premier salon aéronautique de Dubaï en 1989, conjointement avec l'Autorité de l'aviation civile dubaiote, Dubai Airports ainsi que les forces armées émiratis.

Couvrant l'ensemble des événements liés au secteur aéronautique du portefeuille de Tarsus, Tarsus F&E LLC Middle East jouit d'une longue collaboration avec l'industrie aéronautique mondiale et d'une connaissance approfondie du marché. Il est en outre reconnu pour ses compétences en organisation évènementielle et jouit d'une réputation méritée. Tarsus F&E LLC Middle East possède des bureaux à Dubaï et Londres.