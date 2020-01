Yara International ASA 4. kvartalsrapport 2019 offentliggjøres fredag 7. februar 2020. Resultatet vil være tilgjengelig på www.yara.com fra kl. 08.00.





Kvartalsresultatet vil bli presentert kl. 09.30 av konsernsjef Svein Tore Holsether, finansdirektør Lars Røsæg og konserndirektør for salg og markedsføring Terje Knutsen på Yaras hovedkontor i Drammensveien 131. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk, og vil også overføres direkte på www.yara.com.



Dersom du ønsker å delta på presentasjonen i Drammensveien 131, vennligst bekreft med en e-post til ir@yara.com innen 6. februar 2020.



Det vil også være en telefonkonferanse kl. 14.00 samme dag, med anledning til å stille spørsmål til Yaras ledelse.



Vennligst bruk denne linken for online registrering til telefonkonferansen:

http://emea.directeventreg.com/registration/9184741



1. Deltakere må registrere seg før konferansen med vedlagte link. Ved registrering vil hver deltaker motta konferansenummer, kode og unik registrerings-ID.

2. Deltakere vil få adgang til konferansen 10 minutter før starttid, ved bruk av ovennevnte nummer, kode og ID utsendt ved registrering.





Avspilling av telefonkonferansen er tilgjengelig fra 7. februar 19:00 til 28. februar 19:00. Bruk telefonnummer nedenfor og konferanse ID 9184741:

Norge: 21034235

UK: 08082380667

USA: 1(917)6777532

Internasjonal: 44(0)3333009785





Med hilsen

for Yara International ASA



Thor Giæver

Investorkontakt





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12