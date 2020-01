BERLIN, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybersicherheit, Interoperabilität und die Stärkung von Patientenrechten sind laut dem neuesten „ Annual European eHealth Survey 2019 “ bei dem über 500 Fachleute befragt wurden, die großen Themen in der europäischen Gesundheitsbranche.Die Umfrage, die von HIMSS in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung McKinsey & Company durchgeführt wurde, förderte außerdem zutage, dass Estland Dänemark überholt hat und heute als führendes eHealth-Land in Europa gilt. Beispielsweise können EU-Bürger in estnischen Apotheken Medikamente abholen, die ihnen elektronisch von Ärzten in Finnland verschrieben wurden.



Wichtige Trends:Patientenakten und Telemedizin

Der Annual European eHealth Survey 2019 , der jetzt zum 3. Mal veröffentlicht wurde, zeigt auf, dass der Fokus der eHealth-Branche in Europa zunehmend auf der Stärkung von Patientenrechten liegt – Patienten sollen nicht nur auf ihre eigenen Krankenakten zugreifen, sondern diese auch mit selbstgenerierten Daten erweitern können.

Die Stärkung von Patientenrechten auf digitalem Weg erfordert eine fortschrittlichere eHealth-Infrastruktur.Dies scheint in Italien (47 %), den Niederlanden (39 %) und den skandinavischen Ländern (34 %) der Fall zu sein. In diesen Ländern wurde der Zugang der Patienten zu Informationen als höchste Priorität hervorgehoben.In Spanien wurde die Verarbeitung von patientengenerierten Daten als besonders wichtig (38 %) eingestuft.

Im Vergleich mit den Ergebnissen der Vorgängerumfragen zeigte sich, dass die Bedeutung von Telemedizinservices im Laufe der Jahre deutlich zugenommen hat.In einigen Ländern, beispielsweise in Deutschland, steht dieser Anstieg in Zusammenhang mit Gesetzesinitiativen, die mit neuen Erstattungsregelungen Anreize für die Erbringung dieser Dienstleistungen schaffen.

„In Deutschland und vielen anderen Ländern müssen die Anbieter die Stärkung von Patientenrechten durch elektronische Patientenakten und Transparenz bei den Behandlungsergebnissen beschleunigen.Der Trend zur ambulanten Behandlung wird weiter zunehmen, wenn ambulante Versorger Krankenhausaufenthalte durch die Nutzung von Patientenakten vermeiden können“, so Jochen Messember, Partner bei McKinsey & Company.

Die Finanzierung bleibt das größte Hindernis

Auch die digitale Transformation der europäischen Gesundheitssysteme steht vor großen Herausforderungen:Die IT-Finanzierung ist weiterhin ein großes Hindernis (37 %), insbesondere in Großbritannien, Spanien und Deutschland.Auch fehlende Interoperabilitätsstandards für den Datenaustausch zwischen Systemen (29 %) und der Mangel an qualifizierten eHealth-Experten (28 %) machen der Branche zu schaffen.

Jörg Studzinski, Director Research bei HIMSS fasst zusammen:„Der Annual European eHealth Survey 2019 zeigt, dass sich die Entwicklungen in der eHealth-Branche in Europa zunehmend in Richtung stärkerer Patientenrechte und verbraucherinitiierte digitale Gesundheitsversorgung verlagern.Patienteneigene Krankenakten, deren Integration in die klinischen Arbeitsabläufe und Telemedizinservices stehen überall weit oben auf der Tagesordnung.In Ländern, die digital schon sehr weit sind – beispielsweise die skandinavischen Länder, die Niederlande und Spanien – zeigt sich auch ein starker Fokus auf Themen wie Künstliche Intelligenz und Healthcare Analytics.Viele dieser Funktionen werden jedoch erst mit einiger Verzögerung auf den Markt kommen, da es an Geldmitteln und Personal fehlt.“

Link zur Studie:

https://europe.himssanalytics.org/europe/ehealth-barometer/ehealth-trend-barometer-annual-european-ehealth-survey-2019

Über den Annual European eHealth Survey 2019 von HIMSS

Der European eHealth Survey 2019 wird von der internationalen Unternehmensberatung McKinsey & Company unterstützt und bietet einen Einblick in die aktuellen Prioritäten, Herausforderungen und Trends der eHealth-Branche in Europa.Von September bis Oktober 2019 hat HIMSS über 500 eHealth-Experten in 30 europäischen Ländern befragt.Die jährliche eHealth-Umfrage untersucht seit 2017 wechselnde und wiederkehrende Themen der Branche.Die Umfrage richtete sich an alle Akteure im Gesundheitswesen in Europa: Medizinische Fachkräfte wie Ärzte und Krankenschwestern, IT-Führungskräfte und Manager, politische Entscheidungsträger, Berater, Forscher und Health-Care-IT-Unternehmen nahmen daran teil.

