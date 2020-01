BERLIM, Alemanha, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cibersegurança, interoperabilidade e empoderamento dos pacientes são preocupações importantes na indústria europeia de saúde, de acordo com a última “ Annual European eHealth Survey 2019 ”, que pesquisou mais de 500 profissionais desta área. O estudo, conduzido pelo HIMSS em cooperação com a empresa de consultoria em gestão McKinsey & Company, também conclui que a Estônia trocou de lugar com a Dinamarca e é agora considerada o principal país de saúde digital na Europa; os cidadãos da UE, por exemplo, podem obter medicamentos prescritos eletronicamente por médicos na Finlândia em farmácias estônias.



Principais Tendências: Registros de saúde dos pacientes e serviços de telemedicina

A Annual European eHealth Survey 2019 publicada na sua 3ª edição, mostra que o desenvolvimento da indústria da saúde digital na Europa se centra cada vez mais no “empoderamento dos pacientes”, na capacidade dos pacientes acessarem e utilizarem os seus próprios registros de saúde, mas também de contribuírem com esses registros com dados gerados por si próprios.

A capacitação digital dos pacientes requer uma infraestrutura de saúde digital mais avançada. Este parece ser o caso da Itália (47%), dos Países Baixos (39%) e dos países nórdicos (34%); estes países destacam o acesso dos pacientes à informação como a sua principal prioridade. O processamento de dados gerados pelos pacientes é particularmente importante para a Espanha (38%).

A importância da prestação de serviços de telemedicina aumentou significativamente, comparado com os resultados ao longo dos anos. Em alguns países, como a Alemanha, este aumento pode estar associado a iniciativas legislativas em que novos regimes de reembolso incentivam a prestação de tais serviços.

“Na Alemanha e em muitos outros países, os provedores devem acelerar a capacitação dos pacientes através de registros eletrônicos de pacientes e transparência nos resultados do tratamento. A tendência para o tratamento ambulatorial aumentará ainda mais se o provedor ambulatorial utilizar os registros dos pacientes para mantê-los fora do hospital”, diz Jochen Messember, Parceiro da McKinsey & Company.

O financiamento continua a ser o principal obstáculo

A transformação digital dos sistemas de saúde europeus enfrenta igualmente grandes desafios: O financiamento da TI continua a ser um obstáculo importante (37%), em especial no Reino Unido, na Espanha e na Alemanha. A falta de normas de interoperabilidade que permitam o intercâmbio de dados entre sistemas (29%) e a escassez de profissionais qualificados no domínio da saúde digital (28%) estão também a atormentar a indústria.

Jörg Studzinski, Diretor de Pesquisa da HIMSS, conclui: A “ Annual European eHealth Survey 2019 mostra que o desenvolvimento da indústria da saúde digital na Europa está evoluindo cada vez mais no sentido da capacitação dos pacientes e da saúde digital iniciada pelos consumidores. Registros de saúde dos pacientes, sua integração nos fluxos de trabalho clínicos e os serviços de telemedicina estarão no topo da agenda em toda a parte. Em regiões digitalmente mais avançadas e países nórdicos, como por exemplo a Holanda e a Espanha, também vemos um forte foco em tópicos como Inteligência Artificial e Análise de Saúde. No entanto, muitas dessas capacidades entrarão no mercado com algum atraso devido à falta de fundos e escassez de mão-de-obra”.

Link do estudo:

https://europe.himssanalytics.org/europe/ehealth-barometer/ehealth-trend-barometer-annual-european-ehealth-survey-2019

Sobre o HIMSS Annual European eHealth Survey 2019

O HIMSS Annual European eHealth Survey 2019 é apoiado pela empresa internacional de consultoria em gestão McKinsey & Company e fornece informações sobre as atuais prioridades, desafios e tendências do setor da saúde digital na Europa. De setembro a outubro de 2019, o HIMSS pesquisou mais de 500 especialistas em Saúde digital em 30 países europeus. A Pesquisa Digital de Saúde anual investiga tópicos variados e recorrentes na indústria desde 2017. A pesquisa quantitativa foi dirigida a todas as partes interessadas na saúde na Europa: com a participação de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, líderes e gestores de TI, decisores políticos, consultores, investigadores e empresas de software de TI no domínio da saúde.

Sobre a HIMSS

HIMSS é uma consultoria global líder de pensamento que apoia a transformação do ecossistema de saúde através da informação e tecnologia. Como organização sem fins lucrativos orientada pela sua missão, o HIMSS oferece uma experiência ampla e profunda em inovação na saúde, políticas públicas, desenvolvimento de força de trabalho, pesquisa e análise para consultoria para líderes globais, partes interessadas e influenciadores sobre as melhores práticas em informação e tecnologia de saúde. Com a nossa inovação, o HIMSS fornece insights fundamentais, educação e eventos envolventes para provedores de cuidados de saúde, governos e fornecedores de mercado, garantindo que eles tenham as informações certas no ponto de decisão. Com sede em Chicago, Illinois, o HIMSS atende às comunidades globais de informação e tecnologia em saúde com operações focadas em toda a América do Norte, Europa, Reino Unido, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Nossos membros incluem mais de 80.000 indivíduos, 480 organizações de provedores, 470 parceiros sem fins lucrativos e 650 organizações de serviços de saúde.

Sobre a McKinsey

A McKinsey & Company é a principal empresa de consultoria de alta administração da Alemanha e do mundo. Trabalhando em estreita colaboração com os clientes, a McKinsey fornece consultoria estratégica, transformação digital, desenvolvimento de talentos, gestão de riscos, marketing, design, otimização de processos e excelência funcional para empresas privadas, instituições públicas e organizações sociais. Os clientes da empresa incluem 28 de 30 empresas DAX. A McKinsey tem escritórios na Alemanha e Áustria, incluindo Berlim, Dusseldorf, Frankfurt am Main, Hamburgo, Colônia, Munique, Stuttgart e Viena. No mundo todo, a empresa opera a partir de mais de 120 escritórios em 65 países. A McKinsey foi fundada em 1926, com o primeiro escritório na Alemanha inaugurado em 1964. Kevin Sneader é o Sócio Gerente Global e Cornelius Baur é responsável pela Alemanha e Áustria.

Para mais informações, visite: https://www.mckinsey.de/uber-uns

