德国柏林, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据最新的 《2019年度欧洲电子健康调查》 ，网络安全、互操作性和患者赋权是欧洲医疗保健行业的主要关切问题。HIMSS与管理咨询公司McKinsey & Company共同开展的该项研究还发现，爱沙尼亚已经取代丹麦，成为欧洲领先的电子健康国家；例如，欧盟公民可以在爱沙尼亚药房检索芬兰医生以电子方式开出的处方药。



主要趋势：患者健康记录和远程医疗服务

《2019年度欧洲电子健康调查》 （目前已出版至第三版）表明欧洲电子健康产业的发展越来越注重“患者赋权”，即患者不仅能够访问和使用其健康记录，还能利用自生成数据对相关记录形成助益。

数字患者赋权需要更先进的电子健康基础设施。意大利（47%）、荷兰（39%）和北欧（34%）似乎是这种情况；这些国家强调患者对信息的访问权限是其关键重点。处理患者生成数据对西班牙（38%）而言尤为重要。

与过去几年相比，提供远程医疗服务的重要性显著提高。 在某些国家，如德国，这项提升可能与立法举措有关，新偿还计划鼓励提供此类服务。

McKinsey & Company的合伙人Jochen Messember表示，“在德国及许多其他国家，服务提供者必须通过电子病历和治疗结果的透明度来加快实现患者赋权。如果门诊服务提供者利用病历来避免患者住院，那么门诊治疗的趋势将进一步上升。”

资金仍然是主要障碍

欧洲医疗保健系统的数字化转型也面临重大挑战：IT资金仍然是主要障碍（37%），尤其是在英国、西班牙和德国。缺乏支持系统间数据交换的互操作性标准（29%）和缺少技能型电子健康专业人员（28%）也困扰着整个行业。

HIMSS研究主任Jörg Studzinski总结道，“ 《2019年度欧洲电子健康调查》 表明欧洲电子健康行业的发展正日益向患者赋权和消费者发起的数字健康转变。 患者拥有的健康记录、该等记录与临床工作流的整合以及远程医疗服务将列为各地的重要议题。在数字化程度更高的地区和国家，如北欧、荷兰和西班牙，我们亦看到了对人工智能和医疗保健分析等主题的强烈关注。但由于缺乏资金和劳动力短缺，前述诸多能力将延迟进入市场。

研究链接：

https://europe.himssanalytics.org/europe/ehealth-barometer/ehealth-trend-barometer-annual-european-ehealth-survey-2019

关于HIMSS《2019年度欧洲电子健康调查》

《2019年度欧洲电子健康调查》由国际管理咨询公司McKinsey & Company提供支持，旨在深入了解欧洲电子健康行业当前的重点、挑战和趋势。自2019年9月至10月，HIMSS调查了30个欧洲国家的500多名电子健康专家。从2017年起，年度电子健康调查一直在调查行业中各种各样、反复出现的话题。这项定量调查的对象是欧洲所有医疗保健相关各方：诸如相关医生、护士、IT领导人和管理人员、决策者、顾问、研究人员和健康IT软件公司等医疗专业人员。

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