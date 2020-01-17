德國柏林, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據最新的《 2019 年年度歐洲電子健康調查 》，網絡安全性、互操作性和患者授權是歐洲醫療保健行業的主要關注項目。由 HIMSS 與管理諮詢公司 McKinsey＆Company 合作進行的研究還發現，愛沙尼亞已與丹麥交換位置，現在被視為歐洲領先的電子健康國家。舉例說，歐盟公民可以在愛沙尼亞藥房使用位於芬蘭的醫生以電子形式處方的藥物。



主要趨勢：患者健康記錄和遠程醫療服務

現已在第三版發佈的《 2019 年歐洲電子健康年度調查 》顯示，歐洲電子健康業的發展越來越側重於「患者賦權」，即患者不但有能力瀏覽和使用自己的健康記錄，還可以使用自己產生的數據為這些記錄作出貢獻。

向患者賦予數碼權力需要更先進的電子健康基礎架構。意大利 (47%)、荷蘭 (39%) 和北歐 (34%) 似乎已顯示這種情況；因為這些國家立志將患者獲得資訊視為首要任務。患者產生數據的處理程序對西班牙尤其重要 (38%)。

提供遠程醫療服務的重要性在與多年來的結果進行比較下已經大幅提升。在某些國家，例如德國，這種提升可能與立法舉措有關，當中新的報銷計劃有助激勵提供此類服務。

McKinsey & Company 合夥人 Jochen Messember 表示：「在德國和許多其他國家，醫療服務供應商必須透過電子病歷和治療結果的透明度來加速向患者賦權。如果門診供應商善用患者的病歷資訊避免讓患者入院，則接受門診治療的趨勢將進一步提高。」

資金仍然是主要障礙

歐洲醫療系統的數碼化轉型也面臨重大挑戰：資訊科技資金仍然是主要障礙 (37%)，尤其是在英國、西班牙和德國。缺乏系統進行數據交換的相互操作標準 (29%) 和缺乏熟練的電子健康專業人員 (28%) 也是整個行業要解決的問題。

HIMSS 研究總監 Jörg Studzinski 總結說：「《 2019 年歐洲電子健康年度調查 》顯示，歐洲電子健康行業正日益朝著向患者賦權和消費者啟動數碼健康的方向發展。患者擁有的健康記錄、它們與臨床服務工作流程的整合及遠程醫療服務將在全球議程中佔據重要位置。在北歐、荷蘭和西班牙等數碼化較先進的地區和國家，我們也觀察到他們對人工智能和醫療保健分析等主題特別關注。但是，由於缺乏資金和勞動力短缺，許多相關功能都在一定程度上延遲進入市場。」

研究連結：

https://europe.himssanalytics.org/europe/ehealth-barometer/ehealth-trend-barometer-annual-european-ehealth-survey-2019

關於 HIMSS 2019 年度歐洲電子健康調查

2019 年度歐洲電子健康調查由國際管理諮詢公司 McKinsey & Company 支持，深入了解歐洲電子健康行業目前的優先事項、挑戰和趨勢。從 2019 年 9 月到 2019 年 10 月，HIMSS 向 30 個歐洲國家 500 多位電子健康專家進行了調查。自 2017 年以來，年度電子健康調查一直調查業內不斷變化的多個主題。定量調查針對的是歐洲所有醫療保健利益持份者：即醫生、護士、資訊科技領導者和管理層、決策者、顧問、研究員和參與的健康資訊科技軟件公司等醫療保健專業人員。

關於 HIMSS

HIMSS 是顧問和思想領袖，透過資訊和技術來支持健康生態系統的轉型。作為一個以使命為本的非牟利組織，HIMSS 在健康創新、公共政策、勞動力發展、研究和分析方面提供獨特而廣泛的專業知識，就健康資訊和技術的最佳做法為全球領袖、利益相關者和影響者提供建議。透過我們的創新動力，HIMSS 向醫療保健供應商、政府和市場供應商提供重要分析、教育和參與活動，以確保他們在決策時取得正確的資訊。HIMSS 的總部設於美國伊利諾伊州芝加哥，為全球健康資訊和技術社區提供服務，重點業務遍及北美、歐洲、英國、中東和亞太區。我們的成員超過 80,000 人、480 個供應商組織、470 個非牟利合作夥伴和 650 個健康服務組織。

關於 McKinsey

McKinsey & Company 是德國和全球領先的頂級管理諮詢公司。與客戶緊密合作，為私營公司、公共機構和社會組織提供策略諮詢、數碼化轉型、人才開發、風險管理、市場營銷、設計、流程優化和優質功能等服務。該公司的客戶包括 30 家 DAX 公司中的 28 家。在德國和奧地利設有多個辦事處，包括柏林、杜塞爾多夫、法蘭克福美因河畔、漢堡、科隆、慕尼黑、斯圖加特和維也納。該公司在全球 65 個國家/地區設有 120 多個辦事處。成立於 1926 年，並於 1964 年在德國開設第一家辦事處。Kevin Sneader 是全球管理合夥人，而 Cornelius Baur 則負責德國和奧地利業務。

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