NNIT og Danmarks Apotekerforening forlænger samarbejde

NNIT forlænger tolv års samarbejde med yderligere fire år.

København, 17. januar 2020 – NNIT, en førende leverandør af it-services og konsulentydelser, forlænger samarbejdet med Danmarks Apotekerforening.

NNIT skal dermed fortsat stå for drift og videreudvikling af PharmaNet systemet, som er rygraden i den daglige kundebetjening og økonomistyring på mere end 365 apoteksenheder landet over. NNIT overtog første gang ansvaret for systemet i 2007.

”Apotekeren har brug for en it-rygrad, der støtter op om en stabil, daglig drift af et meget kompliceret system. Samtidigt stiller vi store krav til digitaliseringen af hele forretningsområdet. Derfor er det afgørende for Danmarks Apotekerforening at vi fortsat kan tilbyde vores medlemmer et system, som løbende udvikles i overensstemmelse med apotekernes behov og den stramme regulering,” siger Anders Kretzschmar, administrerende direktør i Danmarks Apotekerforening. ”NNIT har i de forløbne tolv år vist, at de kan levere, hvad vi har brug for, så vi er glade for at fortsætte samarbejdet.”

Danmarks Apotekerforening har forlænget deres kontrakt med NNIT om fortsat udvikling, vedligeholdelse, helpdesk og support ude på apotekerne foruden den grundlæggende drift af PharmaNet. Systemet bruges til kundebetjening og økonomistyring.

Ricco Larsen, Senior Vice President, NNIT, siger om aftalen:

”Det skaber glæde blandt vores medarbejdere i hele organisationen, at NNIT nu endnu en gang forlænger aftalen med Danmarks Apotekerforening. Når en kunde efter tolv års samarbejde stadig er parat til fire år mere, er det jo en anerkendelse af, at vores hold har formået at skabe værdi i takt med kundens ændrede behov. Vi er meget stolte af præstationen.”

Danmarks Apotekerforening og NNIT forlængede senest samarbejdet i juni 2015. Det er denne aftale , der nu er forlænget med yderligere fire år. Den nye kontrakt repræsenterer en omsætning på et mindre trecifret millionbeløb over fire år.

