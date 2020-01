AS Tallink Grupp („Selts“) on kinnitanud grupiülese vastutustundliku ettevõtte strateegia ja esmased jätkusuutliku tegevuse eesmärgid. Strateegia on välja töötatud koostöös konsultatsioonibürooga Miltton Nordics ning on üles ehitatud kooskõlas ÜRO Säästva Arengu Eesmärkidega.

Uue vastutustundliku ettevõtte strateegia kohaselt keskendub Selts neljale suurele valdkonnale: Hoolime kliimast, Hoolime merest, Hoolime ressurssidest ja Hoolime inimestest. Iga valdkonna juurde kuuluvad ka konkreetsemad tegevused ja eesmärgid, näiteks heitmete vähendamise, plasti kasutamise ja prügi tootmise vähendamise, jätkusuutlikult toodetud ja kohalike toodete ja tooraine osakaalu suurendamise, ringmajanduse põhimõtete juurutamise ettevõttes, suurema tähelepanu pööramine vastutustundlikule teenusepakkumisele ning ettevõtte töötajate heaolule ja tervisele.

“Alanud on kümnend, mille jooksul tuleb meil otsustavalt tegutseda selle nimel, et saavutada ÜRO 2030. aastaks seatud Säästva Arengu Eesmärgid. Ka Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni 2020. aasta läbivaks teemaks on seekord „Jätkusuutlik laevandus jätkusuutliku planeedi nimel“, mis näitab, et vastutustundlikkuse teema on suure tähelepanu all kõikjal meie ümber. Ja meil ei ole aega raisata kui tahame saavutada tegelikke ja käegakatsutavaid muudatusi, mis on meie kõigi ühine ülesanne – me kõik peame astuma praktilisi samme selleks, et meie kõigi jaoks hädavajalikku positiivset mõju saavutada,“ kommenteeris strateegiat ja eesmärke Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

“Tallink Grupis oleme me kogu aeg ja järjekindlalt tegelenud sellega, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju meid ümbritsevale keskkonnale ning et suurendada oma positiivset mõju kogukondadele, milles tegutseme. Edaspidi teeme me seda veelgi sihipärasemalt, et positiivne mõju neis valdkondades, millele keskendume, oleks veelgi suurem. Kindlasti pöörame me edaspidi rohkem tähelepanu ka sellele, et jagame selles olulises valdkonnas tehtu kohta ka rohkem infot. Nagu paljud teadlased ja eksperdid on öelnud, siis pole praegu veel tegutsemiseks liiga hilja, aga tegutseda tuleb nüüd ja kohe.”

Konkreetsed vastutustundliku ettevõtte tegevused ja eesmärgid avaldatakse Seltsi kodulehel www.tallink.com 2020. aasta esimese kvartali jooksul.



