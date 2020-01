Investeringsforeningen C WorldWide har i dag offentliggjort opdateret prospekt for afdeling Globale Aktier Akkumulerende KL. Prospektet kan findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk. Foreningen har besluttet at foretage en navneændring af den eksisterende afdeling Globale Aktier Akkumulerende KL klasse E til Globale Aktier Akkumulerende KL klasse C. Følgende afsnit er opdateret i prospektet: Oprettelse, Årsrapport, Formue, Andelsklasser samt Formidling og markedsføring Prospektet er generelt opdateret med nyt navn på klassen. Der er tilføjet ny forventet omkostningsstruktur, herunder ÅOP, omkostningsprocent og markedsføringsbidrag samt opdatereret med nye krav til minimumsinvestering på andelsklassen. Med venlig hilsen Investeringsforeningen C WorldWide Henrik Brandt

Direktør



Vedhæftet fil