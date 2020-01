Mestre (Venezia), 17 gennaio 2020 – Banca IFIS comunica le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari per l’esercizio 2020:

Martedì 11/02/2020 Approvazione risultati preliminari 2019 Giovedì 12/03/2020 Approvazione progetto di bilancio 2019 e convocazione Assemblea Soci Giovedì 23/04/2020 Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2019 Giovedì 07/05/2020 Approvazione prima trimestrale 2020 Giovedì 06/08/2020 Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2020 Giovedì 05/11/2020 Approvazione terza trimestrale 2020

Come già indicato nel comunicato stampa del 19 gennaio 2018, Banca IFIS ha scelto di continuare a redigere e pubblicare, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di Borsa Italiana in relazione al segmento STAR e fino a diversa deliberazione, le informazioni trimestrali in conformità alla precedente prassi. Tale decisione è stata assunta allo scopo di garantire continuità e regolarità di informazioni alla comunità finanziaria dando corso alla policy aziendale in tema di informative offerte al mercato e agli investitori sulle performance finanziarie e operative della Società.

Ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario sarà tempestivamente comunicata.

L’Amministratore Delegato



Allegato