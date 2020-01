I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse kan det oplyses, at der ikke vil blive foretaget udlodning for 2019 i foreningens afdeling Danske Small Cap aktier KL - under afvikling – ISIN DK0015762249.

Investeringsforeningen BIL Danmark





Tage Fabrin-Brasted, direktør

